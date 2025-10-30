أمانة عمان تدرج عقود الإيجار ضمن معاملات رخص المهن لتسهيل الإجراءات

وطنا اليوم:أطلقت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، خدمة جديدة لدمج عقود الايجار ضمن معاملات رخص المهن، وذلك ضمن توجهات الأمانة في التحول الرقمي لجميع إجراءاتها و تحسين كفاءة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتسهيل الإجراءات

وأكد مدير دائرة الأنظمة والتحول الإلكتروني محمد الحويان أن إصدار عقود الإيجار أصبحت ضمن معاملات رخص المهن وذلك بهدف تسهيل الإجراءات و تقليل الوقت و الجهد على المواطنين، اضافة الى التحقق من دقة و مصداقية المعلومات المقدمة في المعاملات.

واشار إلى أنه من خلال هذا الإجراء، تقوم الأمانة بإرسال طلب رخصة المهن للمالك على اسم المستخدم الخاص به إلكترونيا من خلال نظام المهن على موقع امانة عمان للمصادقة على المعلومات التي تم تقديمها في الطلب، وإضافة أي شروط أخرى، ثم يتم إرسال الطلب للمستأجر الذي يقوم بدوره بالمصادقة على الطلب بعد التأكد من صحة المعلومات.

وأوضح الحويان أن الأمانة تقوم بعد ذلك بإرسال رقم دفع إلكتروني يشمل رسوم عقد الإيجار و رسوم رخصة المهن، لتصادق بدورها على الطلب بعد التحقق من ملكية المالك لنسبة 51% من العقار، والتحقق من خلال أنظمة الأمانة على ما يلزم لعقد الإيجار، و أن للمالك اسم مستخدم في نظام المهن بموقع أمانة عمان الكبرى.

وأشار إلى أن الأمانة تقوم بإرسال عقد الإيجار المصدق و رخصة المهن الكترونيا لكل من المالك والمستأجر عند انتهاء لمعاملة واستيفاء جميع الشروط.

ويأتي هذا الإجراء في إطار سعي أمانة عمان الكبرى الرقمي لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتبسيط الإجراءات، و وزيادة الكفاءة و الفعالية