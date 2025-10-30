وزير الاقتصاد الرقمي : المنصة- ماركا محطة نوعية لتمكين الشباب

وطنا اليوم:أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، أن ” المنصة -ماركا” تعد ثمرة لجهود الوزارة ضمن إطار مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الذي تنفذه شركة “مايجريت”، مشيرا إلى أن المنصة تمثل نقلة نوعية في مسار تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم بالاقتصاد الرقمي.

وقال إن المنصة تجسد بيئة ديناميكية متكاملة لا تقتصر على مجرد تقديم الخدمات، بل تخلق مسارات مهنية حقيقية وتطلق الطاقات الكامنة.

وأضاف إن المنصة تلبي احتياجات سوق المستقبل من خلال توفير مساحات للإبداع والعمل المشترك وبناء شراكات استراتيجية فاعلة واستحداث برامج تدريب متقدمة، كما تسهم بصقل مهارات الشباب وفتح آفاق جديدة أمام طموحاتهم.

وأوضح سميرات، أن المنصة تعمل كنواة حيوية للتشبيك وتبادل الخبرات في شرق عمان، ما يعزز من فرصهم في قيادة دفة الابتكار والمساهمة الفاعلة في بناء الاقتصاد الرقمي، ويجعل منها منصة ليس للتعلم والتطوير فحسب، بل للتحول الشخصي والمهني الذي يضع الشباب في صميم حركة التغيير المجتمعي.

وأظهر تقرير إنجازات المنصة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الربع الثالث استقطاب أكثر من 1125 مستفيدا جديدا، كما بلغ إجمالي عدد الزيارات للمنصة 7887 زيارة، وإجمالي ساعات استخدام المنصة من قبل الأفراد 16782 ساعة.

وأشار الوزير، الى أن المنصة تواصل دورها الفعال في تمكين الشباب ودفع عجلة الابتكار من خلال تقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل مساحات عمل مشتركة ورش عمل، جلسات توعوية، فرص التشبيك، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية متقدمة بالشراكة مع جهات رائدة