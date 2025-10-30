زين والتدريب المهني تختتمان دورة التدريب المجانية على تكنولوجيا الفايبر

وطنا اليوم:مواصلةً لجهودها بدعم الشباب الأردني وإمدادهم بالمعرفة والخبرة العملية لزيادة فرصهم في دخول سوق العمل؛ اختتمت شركة زين الأردن وبالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني دورة مجانية جديدة للتدريب على تكنولوجيا الألياف الضوئية (الفايبر) في مركز زين بالمعهد الأردني الكوري للتكنولوجيا في محافظة الزرقاء.

وتأتي هذه الدورات المجانية -التي تُطلقها زين باستمرار على مدار العام والتي تجاوز عدد المستفيدين منها 90 شاب وشابّة- في إطار برامجها ومُبادراتها في مجال إدارة الاستدامة وفي سياق استراتيجيتها الرامية إلى تمكين الشباب ورفع كفاءتهم وإمدادهم بأدوات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، بهدف بناء جيل مزوّد بالمعرفة والخبرة العملية التي تؤهله لمواكبة التطورات في مجالات الاتصالات والتكنولوجيا الحديثة، إذ تهدف شركة زين من خلال هذه الدورات إلى تحقيق تأثير ملموس وطويل الأمد عبر توفير فُرص حقيقية للتعليم المهني بالتعاون مع مؤسسات وطنية متخصصة وبما يعزّز جاهزية الشباب لدخول سوق العمل بثقة ومهارة.

وتتضمن الدورة 150 ساعة تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والعملي، يتعرّف خلالها المشاركون على أحدث التقنيات المستخدمة في شبكات الألياف الضوئية، بدءاً من مراحل التمديدات وحتى إيصال الخدمة إلى منزل المشترك، إلى جانب تدريبهم على تتبع الأعطال وصيانتها، ويقوم على هذه الدورات كادر متخصص من المدربين المؤهلين، ليحظى المتخرجون من هذه الدورات بشهادات معتمدة تؤهلهم للعمل مباشرةً بعد التخرّج، إذ تقوم شركة زين بتشبيك خريجي مركزها مع الشركات العاملة في مجال تقنية الألياف الضوئية، لمساعدتهم على دخول سوق العمل والحصول على فرص وظيفية مباشرة بعد تخرجهم، فيما وصلت نسبة التوظيف لخريجي الدورات حتى اليوم في مجال صيانة تقنية الألياف الضوئية (الفايبر) إلى 60%.

وستُعلن زين بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني عن انطلاق دورة جديدة قريباً، استمراراً لجهودها في إعداد الكفاءات الشابة وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل، انسجاماً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة ولا سيّما الهدفين الأول (القضاء على الفقر) والثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد).