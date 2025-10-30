بنك القاهرة عمان
30 أكتوبر 2025
إربد.. قطع المياه عن بناية خالفت شروط النظافة وتحويل المخالفين للحاكم الإداري

وطنا اليوم:قال رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى عماد العزام تم اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية بحق إحدى البنايات السكنية التي خالفت شروط النظافة العامة، وذلك لرمي سكانها النفايات في المنطقة المخصصة لخزانات المياه .
​وبين العزام أن البلدية قامت بقطع المياه عن البناية من خلال شركة مياه اليرموك لحين تنظيف المكان من النففايات من قبل سكان البناء، بالإضافة إلى تحرير مخالفة وتحويل المخالفين إلى الحاكم الإداري لاتخاذ المقتضى القانوني، مؤكداً أن البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون للحفاظ على الصحة والسلامة العامة.
​ودعا العزام المواطنين إلى عدم رمي النفايات بجوانب البنايات السكنية أو في أي منطقة غير مخصصة، مشدداً على أن هذه الأفعال تشكل خطراً بيئياً وصحياً و أكد العزام أن البلدية ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالف لهذه التعليمات.


