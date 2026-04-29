طهران: سنواجه القرصنة البحرية الأمريكية بعمل عسكري غير مسبوق

وطنا اليوم:نقلت قناة “برس تي في” الإيرانية عن مصدر أمني إيراني قوله إن استمرار “القرصنة البحرية الأمريكية” ستتم مواجهته قريبا بعمل عسكري غير مسبوق.

وأكد المصدر الأمني أن القوات المسلحة الإيرانية تعتقد أن للصبر حدودا وأن “الرد القاسي ضروري إذا استمرت واشنطن في حصارها البحري غير القانوني لمضيق هرمز”.

وأضاف أن ضبط النفس الذي أبدته القوات المسلحة الإيرانية كان يهدف لإعطاء الدبلوماسية فرصة، والسماح للولايات المتحدة بالاطلاع على شروط إيران لإنهاء الحرب بشكل دائم وقبولها.

وقال إن هذا التوقف كان يهدف إلى منح الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فرصة “لإخراج الولايات المتحدة من المأزق الحالي الذي تجد نفسها فيه”.

وحذر من أنه “إذا استمر التعنت والأوهام الأمريكية فإن العدو يجب أن يتوقع قريبا نوعاً مختلفا من الرد على الحصار البحري المستمر والذي يشبه أعمال قطاع الطرق البحرية”.