29 أبريل 2026
وزير الزراعة: حماية الأراضي الحرجية أولوية وطنية

وطنا اليوم:تفقد وزير الزراعة صائب الخريسات، الأربعاء، مديرية الحراج المركزية، واطلع على واقع العمل والخطط التنفيذية المعتمدة، لا سيما المتعلقة بخفض التعديات على الأراضي الحرجية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع موسم الصيف.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، استمع الخريسات، خلال الزيارة، إلى إيجاز قدمه المعنيون حول أبرز برامج المديرية وإجراءاتها لحماية الثروة الحرجية، وآليات الرقابة والمتابعة الميدانية، إضافة إلى الخطط الموضوعة للتصدي لأي اعتداءات قد تطال الغابات والمناطق الحرجية، بما يضمن الحفاظ على الغطاء النباتي والموارد الطبيعية.
وأكد أهمية مضاعفة الجهود خلال المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، الأمر الذي يتطلب أعلى درجات الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أي طارئ.
وشدد على ضرورة التنسيق المستمر بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وتكثيف حملات الرقابة والدوريات الميدانية لحماية الغابات، مؤكدا أهمية توفير بيئة آمنة في الغابات، ورفع مستوى النظافة والصيانة بما ينسجم مع مكانة هذه المواقع كمرافق عامة تخدم المجتمع.
وأشار إلى أن حماية الحراج تمثل أولوية وطنية وبيئية، لما لها من دور مهم في الحفاظ على التنوع الحيوي ومواجهة التصحر وتحسين جودة الحياة، داعيا إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على الثروة الحرجية والإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات تضر بها.
وثمن وزير الزراعة جهود كوادر مديرية الحراج المركزية والعاملين فيها، مؤكدا استمرار الوزارة في دعمهم وتوفير الإمكانات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار.


