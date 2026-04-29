الأمن العام: أكثر من 1.7 مليون مركبة في العاصمة تضغط على شبكة الطرق

29 أبريل 2026
وطنا اليوم:قال مساعد مدير الأمن العام لشؤون السير العميد مهند البطاينة، الأربعاء، إنّ الأزمة المرورية في العاصمة تشكل مصدر قلق للمواطن، مبينا أن لها عوامل رئيسية عدة، في مقدمتها البنية التحتية وتخطيط المدن، إلى جانب الزيادة الكبيرة في أعداد المركبات.
وبين البطاينة خلال اجتماع للجنة الإدارية في مجلس الأعيان برئاسة العين توفيق كريشان، وبحضور مدير إدارة السير العميد رائد العساف، والمدير التنفيذي للمرور في أمانة عمان الكبرى المهندس محمد جدوع، أن عدد المركبات المسجلة في العاصمة أكثر من 1.7 مليون مركبة، ما يشكل ضغطا متزايدا على شبكة الطرق.
ولفت إلى أن مديرية الأمن العام، بوصفها جهة إنفاذ قانون، تعمل ضمن منظومة تكاملية مع مختلف الوزارات والمؤسسات لإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات.
وأشار إلى أن مديرية الأمن أدخلت تقنيات حديثة وحلولا ذكية تعتمد على الذكاء الاصطناعي لإدارة الحركة المرورية ومعالجة الاختناقات، مؤكدا تسخير جميع الإمكانات المتاحة للتخفيف من الحوادث المرورية وتحسين انسيابية الحركة.
وشدد البطاينة، على أهمية تعزيز ثقافة استخدام النقل العام، والتوسع في توزيع الخدمات الصحية والتنموية والخدمية في مختلف محافظات المملكة، بما يسهم في تخفيف الضغط المروري عن العاصمة والحد من مركزية الخدمات.


