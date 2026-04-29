بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأشغال تعلن إنهاء العمل في مشروع تأهيل طريق أم البساتين

29 أبريل 2026
وطنا اليوم:أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال مشروع صيانة جزء من طريق أم البساتين في محافظة العاصمة بطول 1 كيلو متر.
وشملت الأعمال في المشروع تنفيذ أعمال قشط لطبقة الخلطة الإسفلتية القديمة وتنفيذ طبقة خلطة إسفلتية جديدة محسنه بالبوليمر وتركيب عاكسات أرضية ودهان، وبإشراف فني مباشر من مكتب أشغال لواء ناعور التابع لدى مديرية أشغال العاصمة .
وكانت الوزارة قد باشرت العمل في المشروع في منتصف أذار الماضي وتم الانتهاء من المشروع ضمن المده العقدية المحددة.
وتأتي هذه المشاريع ضمن خطط الوزارة الدورية لتأهيل الطرق وضمان استدامة البنية التحتية وتأمين تنقل آمن للمواطنين من خلال رفع كفاءة شبكة الطرق في المحافظة وتعزيز معايير السلامة المرورية عليها، استكمالاً لبرنامج الوزارة السنوي لتطوير الطرق الحيوية.
وتمول هذه المشاريع من موازنة مجلس محافظة العاصمة (اللامركزية).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
