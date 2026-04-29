استقالة رئيس مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين

وطنا اليوم:قدم سعادة الدكتور أنور ألعجارمة استقالته من عضوية مجلس إدارة الشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين ومن رئاسة مجلس إلادارة بعد مرور نحو ستة سنوات على تقلده ذلك المنصب وافاد بان قراره جاء لفسح المجال للتجديد انسجاماً مع الاخلاقيات المهنية والتي تتطلبها الشفافية والنزاهة في تطبيق الحوكمة، والجدير بالذكر بان الدكتور العجارمة وفريق عمله حقق انجاز يشار له بالبنان في نقل الشركة بشكل مؤسسي لمستويات متقدمة من النجاح وتمكين ألشركة من إداء دورها الحيوي وتعزيز إسهامها في في دعم منظومة الأمن الغذائي وقد استطاع د. ألعجارمة خلال قيادتة للشركة العامة الأردنية للصوامع والتموين من رفع اداء الشركة لتصل ارباحاحها الصافية الى نحو اربعة ملايين دينار ورفع نسبة الاشغال الى نحو 75% وتهيئة جاهزية اصولها لخدمة غاياتها ومنها الصوامع والمستودعات المبردة والجافة وقدرة التفريغ في ميناء الحبوب في العقبة والتي وضعها تحت تصرف القطاع الخاص باسعار تفضيلية انسجاماً مع توجهات الحكومة في تحفيز القطاع الخاص لدعم منظومة الأمن الغذائي في ظل ظروف إستثنائية عصفت بالأمن الغذائي وسلاسل ألامداد العالمي.

وعبر د. العجارمة خلال استقالته عن خالص شكره وتقديره لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وشركة إدارة ألاستثمارات الحكومية على ما قدموه من تعاون ودعم كان له الأثر الكبير في تمكين ألشركة من إداء دورها الحيوي وتعزيز إسهامها في دعم منظومة الأمن الغذائي وقدم شكره الموصول لزملائه أعضاء مجلس إدارة الشركة على جهودهم المخلصة وتعاونهم البنّاء وامتنانه لكافة كوادر الشركة على ما أبدوه من التزام وثقة وتعاون باعتبارهم الركيزة الأساسية لما تحقق من إنجازات وترجمة التطلعات إلى واقع ملموس، ومعاهداً ان يبقى جندياً لخدمة الوطن وقيادته.

والجدير بالذكر ان د. العجارمة شخصية اقتصادية معروفة وقد سبق ان برزت قدراته الوطنية اثناء اشغاله عمله النيابي ومقرر للجنة الاقتصادية في مجلس النواب الاردني وفي لقاءاته الاعلامية وكتاباته اضافة الى خبرته الاستشارية في بعض المنظمات الدولية وفي العديد من المؤسسات العربية والاقليمية المرموقة في مجالات اقتصادية ومالية وفي مجال تطوير الاداء وبناء القدرات المؤسسية.

متمنين للدكتور العجارمة التوفيق في حياته المهنية المستقبلية