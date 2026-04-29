ميناء العقبة للخدمات البحرية تكرّم عمالها المتميزين في يوم العمال العالمي

وطنا اليوم – احتفلت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بمناسبة يوم العمال العالمي، في فعالية خاصة كرّمت خلالها عدداً من العمال المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ودورهم المحوري في دعم مسيرة الشركة وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
وجاء هذا التكريم في إطار حرص الشركة على ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهود المخلصة، حيث تم تسليط الضوء على نماذج مشرفة من الكوادر العاملة التي أظهرت التزاماً عالياً وروحاً إيجابية في مختلف مواقع العمل، سواء في البحر أو في المرافق التشغيلية الأخرى.
وتخلل الحفل كلمة لمدير عام الشركة فريدريك روتجرز، أكد فيها أن يوم العمال يمثل محطة مهمة للاحتفاء بالأيدي المجتهدة والعقول المبدعة التي تسهم بشكل مباشر في تقدم وتطور أعمال الشركة، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها العاملون في مختلف المواقع، خاصة في بيئة العمل البحرية التي تتطلب مهارات عالية وتحمل المسؤولية، تشكل أساس الإنجازات التي تحققها الشركة، موجهاً شكره وتقديره لكافة العاملين على عطائهم المتواصل وإخلاصهم في العمل.
وفي ختام الحفل، أعرب المكرّمون عن اعتزازهم بهذا التقدير، مؤكدين أن هذه المبادرات تشكل حافزاً لمواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز مكانة الشركة ويخدم قطاع الخدمات البحرية في ميناء العقبة.