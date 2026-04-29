ميناء العقبة للخدمات البحرية تكرّم عمالها المتميزين في يوم العمال العالمي

6 ساعات ago
وطنا اليوم – احتفلت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بمناسبة يوم العمال العالمي، في فعالية ‏خاصة كرّمت خلالها عدداً من العمال المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ‏ودورهم المحوري في دعم مسيرة الشركة وتعزيز كفاءتها التشغيلية‎.‎
وجاء هذا التكريم في إطار حرص الشركة على ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهود ‏المخلصة، حيث تم تسليط الضوء على نماذج مشرفة من الكوادر العاملة التي أظهرت التزاماً ‏عالياً وروحاً إيجابية في مختلف مواقع العمل، سواء في البحر أو في المرافق التشغيلية ‏الأخرى‎.‎
وتخلل الحفل كلمة لمدير عام الشركة فريدريك روتجرز، أكد فيها أن يوم العمال يمثل محطة ‏مهمة للاحتفاء بالأيدي المجتهدة والعقول المبدعة التي تسهم بشكل مباشر في تقدم وتطور ‏أعمال الشركة، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها العاملون في مختلف المواقع، خاصة في بيئة ‏العمل البحرية التي تتطلب مهارات عالية وتحمل المسؤولية، تشكل أساس الإنجازات التي ‏تحققها الشركة، موجهاً شكره وتقديره لكافة العاملين على عطائهم المتواصل وإخلاصهم في ‏العمل‎.‎
وفي ختام الحفل، أعرب المكرّمون عن اعتزازهم بهذا التقدير، مؤكدين أن هذه المبادرات ‏تشكل حافزاً لمواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز مكانة الشركة ويخدم ‏قطاع الخدمات البحرية في ميناء العقبة‎.‎


24 ساعة
23:23

*تعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار وتوسيع نطاق مشاركتها في الحياة العامة* ندوة في نادي ساكب الرياضي

21:36

الملكية الأردنية تسجل تحسن في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول من 2026

20:53

الدكتور بسام اللصاصمة … حكاية رجل بقي كما هو رغم كل شيء

20:34

الملكية الأردنية تسجل تحسنا في الأداء التشغيلي خلال الربع الأول

20:28

القاضي يعزي الهباهبه

20:17

توصيات بإخلاء مبنى في صافوط ومنع تراخيص البناء في المنطقة

20:03

608 شقة و347 مركبة معروضة للبيع بالمزاد العلني

19:58

تسريبات سجن صيدنايا تثير التساؤلات حول التوقيت.. لماذا نُشرت الآن؟

19:51

أردوغان يدعو المسلمين إلى إعلاء قيمة الأخوة فوق الخلافات العرقية

19:35

رئيس لجنة بلدية مادبا الكبرى يرعى حفل تكريم عدد من عمّال الوطن العاملين في البلدية بيومهم العالمي

19:27

الغذاء والدواء: بيع مشروبات الطاقة في المقاصف المدرسية ممنوع ونراقب الإعلانات

19:22

السردية الأردنية: معركة الوعي الأخيرة والشباب هم خط الدفاع الأول

وفيات
القاضي يعزي الهباهبهوفيات الأربعاء 29-4-2026أسرة شركة الأسواق الحرة الأردنية تنعى الزميل خالد الصباحوفيات الثلاثاء 28-4-2026الحاجه رمزية شعبان ياخوت ( ام سهل ) في ذمة الله