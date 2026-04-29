ميناء العقبة للخدمات البحرية تكرّم عمالها المتميزين في يوم العمال العالمي



وطنا اليوم – احتفلت شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية بمناسبة يوم العمال العالمي، في فعالية ‏خاصة كرّمت خلالها عدداً من العمال المتميزين تقديراً لجهودهم وتفانيهم في أداء مهامهم، ‏ودورهم المحوري في دعم مسيرة الشركة وتعزيز كفاءتها التشغيلية‎.‎

وجاء هذا التكريم في إطار حرص الشركة على ترسيخ ثقافة التقدير والاعتراف بالجهود ‏المخلصة، حيث تم تسليط الضوء على نماذج مشرفة من الكوادر العاملة التي أظهرت التزاماً ‏عالياً وروحاً إيجابية في مختلف مواقع العمل، سواء في البحر أو في المرافق التشغيلية ‏الأخرى‎.‎

وتخلل الحفل كلمة لمدير عام الشركة فريدريك روتجرز، أكد فيها أن يوم العمال يمثل محطة ‏مهمة للاحتفاء بالأيدي المجتهدة والعقول المبدعة التي تسهم بشكل مباشر في تقدم وتطور ‏أعمال الشركة، مؤكدا أن الجهود التي يبذلها العاملون في مختلف المواقع، خاصة في بيئة ‏العمل البحرية التي تتطلب مهارات عالية وتحمل المسؤولية، تشكل أساس الإنجازات التي ‏تحققها الشركة، موجهاً شكره وتقديره لكافة العاملين على عطائهم المتواصل وإخلاصهم في ‏العمل‎.‎

وفي ختام الحفل، أعرب المكرّمون عن اعتزازهم بهذا التقدير، مؤكدين أن هذه المبادرات ‏تشكل حافزاً لمواصلة العطاء والعمل بروح الفريق الواحد، بما يعزز مكانة الشركة ويخدم ‏قطاع الخدمات البحرية في ميناء العقبة‎.‎