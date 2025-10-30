بنك القاهرة عمان
أمانة عمّان: ديوننا تجاوزت 1.037 مليار دينار

30 أكتوبر 2025
وطنا اليوم:كشفت أمانة عمان الكبرى عن حجم الدين العام في كتاب صادر عن رئيس لجنة الأمانة، ردًا على سؤال للنائب فراس القبلان.
وأوضحت الأمانة أن قيمة الدين العام بلغت مليارًا و37 مليونًا و216 ألفًا و222 دينارًا.
وجاء الكتاب التوضيحي حول حجم الدين العام للأمانة ردًا على كتاب رئيس الوزراء بتاريخ 2/10/2025، والمعطوف على كتاب رئيس مجلس النواب بتاريخ 19/1/2025.
وكشف النائب فراس القبلان عن تأخر الحكومة ما يقارب عشرة أشهر في الرد على سؤاله النيابي المتعلق بقيمة الديون العامة على المؤسسات الحكومية والهيئات المستقلة والمستشفيات الحكومية والعسكرية وشركات الكهرباء والمياه وأمانة عمّان والبلديات والملكية الأردنية.
وأشار إلى أن ما يحدث يعكس البيروقراطية المتجذّرة وسوء إدارة المال العام، إضافة إلى وضع الأشخاص غير المناسبين في المواقع الحساسة، وتقديم المفضّل على الأفضل في التعيينات والقرارات.


