المومني: مشاريع كبرى منها الناقل الوطني وسكك الحديد والطاقة تنطلق العام المقبل

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، الأربعاء، إن حكومة جعفر حسان منذ بداية ولايتها قبل نحو عام، بدأت بعقد جلسات في المحافظات، حيث كانت البداية في الكرك ثم في إربد، وتتابع هذه الجلسات في باقي المحافظات حتى وصلت إلى العقبة، واليوم في العاصمة عمّان.

وأضاف المومني أنه تم تقديم الرؤية التنموية للعاصمة عمّان كما تم تقديمها للمحافظات الأخرى، من قبل الوزارات المختلفة وأمانة عمان.

وأشار إلى أنه تم الإعلان عن هذه المشاريع، إذ كان هناك نقاش حولها من قبل أعضاء مجلس النواب ورؤساء البلديات خارج نطاق أمانة عمّان.

وأكد المومني أن هذه المشاريع ستكون “خيرا كبيرا” لمدينة عمّان وسكانها، حيث ستساهم في رفدها استثماريا واقتصاديا، مبينا أن الأضواء اتجهت إلى مشروع التلفريك الذي يمتد من جبل القلعة إلى اللوبيدة، ومن جبل القلعة إلى المدرج الروماني، بهدف استثمار تاريخ مدينة عمان القديم والعريق، والبناء على ذلك سياحيا واستثماريا.

وتطرق الوزير إلى الحديث عن الطريق البديل (جسر صويلح – ناعور) الذي أصبح أكثر ضرورة نتيجة الازدحام المروري الذي يربط الشمال بالجنوب، إضافة إلى توسعة الحدائق والمزيد من الإجراءات والإصلاحات المرورية، ورؤية استراتيجية للتعامل مع الخدمات المختلفة لمدينة عمّان.

وبين المومني أن الحكومة ستستأنف جلساتها في المحافظات مع بداية العام القادم بنفس التراتبية السابقة، حيث يتوقع إنطلاق العديد من المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل الناقل الوطني، سكك الحديد، والطاقة، ونقل غاز الريشة خلال العام المقبل، ومنها مشاريع في المراحل الأخيرة للإغلاق المالي مثل مشروع الناقل الوطني.

وأوضح أن الشركة الأردنية لإدارة المدن والمرافق، المملوكة بالكامل للحكومة، ستستثمر في الأصول القائمة لجذب المزيد من الاستثمارات وإنشاء المشاريع.

وقال المومني إن جلسات مجلس الوزراء التي ستعقد في المحافظات خلال العام القادم، ستكون عرضا لنسبة الإنجاز للمشاريع التي تعهدت بها الحكومة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أي تعهد تقدمت به، وإذا تعذر تنفيذ أي منها سنوضح ذلك مع الإشارة إلى أن نسبة التنفيذ مرتفعة.