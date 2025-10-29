بنك القاهرة عمان
القاضي يلتقي رئيس المجلس القضائي ورئيس هيئة النزاهة

وطنا اليوم:التقى رئيس مجلس النواب مازن القاضي اليوم، رئيس المجلس القضائي القاضي محمد العبابنة، ورئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي.

وأكد القاضي التزام مجلس النواب بالتعاون مع سلطات الدولة الدستورية بما يحقق أدوار تكاملية من أجل تحقيق المصالح الوطنية، معبراً عن الاعتزاز بسمعة القضاء الأردني العادل والنزيه.

من جهته أكد العبابنة أهمية تكامل عمل السلطات، وضرورة التنسيق والتشاور بين السلطتين التشريعية والقضائية، لتجويد التشريعات التي تسهم في تدعيم سيادة القانون.

وخلال اللقاء مع رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، أكد القاضي التقدير الكبير لدور الهيئة وحرصها على صون المال العام، مؤكداً أهمية المهام التي تقوم بها لتحقيق النزاهة وتطبيق معاييرها وضمان سيادة القانون.

من جهته أكد حجازي حرص الهيئة على الوصول إلى تحقيق رؤية متمثلة ببيئة وطنية نزيهة مناهضة للفساد، وذلك من خلال العمل على محاور تعزيز النزاهة والوقاية، وإنفاذ القانون، وبناء القدرات المؤسسية.


