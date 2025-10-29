الأسواق الحرة ورشة تدريبية في الامن السيبراني

وطنا اليوم:في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز قطاع التعليم والتوعية الرقمية والمساهمة في بناء مجتمع رقمي آمن، قامت شركة الأسواق الحرة الأردنية بتنظيم ورشة توعوية شاملة في الامن السيبراني لطلبة كلية عمّون الجامعية التطبيقية .

جاءت هذه المبادرة لتعزيز المعرفة ونشر الوعي الرقمي لدى الطلبة وتمكينهم من حماية أنفسهم ومؤسساتهم من المخاطر والتهديدات السيبرانية المتزايدة.

وقُدمت الدورة على مدى يومين بأسلوب تفاعلي ومباشر، تم خلاله تقديم شرح مفصلي للطلبة حول مفهوم الأمن السيبراني وأهميته الاستراتيجية في حماية الأفراد والمؤسسات من مختلف المخاطر الرقمية، كما تم التعريف بأنواع التهديدات السيبرانية المختلفة التي تواجه الأفراد والشركات، بدءاً من الفيروسات والبرمجيات الخبيثة وانتهاءً بالتصيد الاحتيالي والاختراقات الإلكترونية، مع التركيز على أساليب التعرف على هذه التهديدات والتعامل معها بفعالية لضمان حماية البيانات والمعلومات الشخصية والمؤسسية على حد سواء.

وتضمنت الورشة تقديم نصائح عملية واستراتيجيات واضحة تساعد الطلبة على تعزيز أمنهم الرقمي في حياتهم اليومية، مع التأكيد المستمر على أهمية الوعي السيبراني المستمر كأداة أساسية للتعامل مع التحديات الرقمية الحديثة.

وتسهم هذه المبادرة في رفع مستوى مهارات الطلبة وزيادة معرفتهم بأساليب الحماية الرقمية بشكل ملموس، مما عكس الالتزام الكبير لشركة الأسواق الحرة بقيادة المبادرات التعليمية والتوعوية في مجال الأمن السيبراني ودعم الطلاب والمجتمع في تبني أفضل الممارسات الرقمية، ويعزز مكانة الشركة كشريك أساسي في نشر الثقافة السيبرانية وبناء مجتمع أكثر أماناً وقدرة على مواجهة المخاطر الرقمية وأساليب الوقاية منها.