الحدادين : عام من العمل الميداني.. حكومة جعفر حسان تختتم المرحلة الأولى من جلساتها في المحافظات بثقة وإنجاز

وطنا اليوم – قال المحامي أكثم خلف الحدادين عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرىالأسبق ،

إن ختام الحكومة اليوم الأربعاء للمرحلة الأولى من عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، يشكّل خطوة نوعية في نهج ميداني يعزز الشراكة مع المواطنين، ويجسد التوجه الجاد نحو التنمية المتوازنة واللامركزية الحقيقية.

وبين الحدادين إن هذا الإنجاز يأتي في توقيت لافت، يتزامن مع مرور عام على تسلم حكومة الدكتور جعفر حسان لمهامها، وهو عام وضع خلاله الرئيس وفريقه الحكومي أسساً واضحة لعمل مؤسسي منفتح على المحافظات، يستمع لمطالب الناس، ويعمل على تحويلها إلى برامج تنفيذية واقعية.

وأضاف ، إن هذا النهج يعيد الثقة بدور الحكومة في التواصل المباشر مع المواطنين، ويؤكد أن الدولة ماضية بخطى ثابتة نحو ترسيخ العدالة التنموية في كل مناطق الوطن، تحت القيادة الهاشمية الحكيمة لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين، حفظهما الله.