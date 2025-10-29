بنك القاهرة عمان
الأمانة: إيقاف الخدمات الإلكترونية لغايات تطبيق قرار مجلس الوزراء حول الإعفاءات

دقيقة واحدة ago
وطنا اليوم:أكدت أمانة عمان الكبرى، أنه استنادا إلى قرار مجلس الوزراء، المتضمن إعفاءات وخصومات على ضريبة الأبنية والأراضي (المسقفات)، وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي داخل حدود أمانة عمان الكبرى، فإنها ستوقف الخدمات الإلكترونية اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء لغايات تطبيق القرار.
وبينت الأمانة أن القرار يسهم في تعزيز التنمية المستدامة، وترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي، من خلال تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتشجيعهم على تسديد إلزاماتهم المالية.
ويشمل القرار منح خصم على ضريبة الأبنية والأراضي وضريبة المعارف ورسوم مساهمة الصرف الصحي للسنة الحالية والسنوات السابقة المفروضة على الأراضي والعقارات داخل حدود أمانة عمان.
وتهدف القرارات إلى تحفيز المواطنين على تسوية التزاماتهم المالية وتعزيز الإيرادات العامة بطرق عادلة تراعي الظروف الاقتصادية للمكلفين


