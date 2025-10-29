مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرتي المساعيد والمسيب

وطنا اليوم – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، واجب العزاء إلى عشيرتي المساعيد والمسيب.

*ففي مدينة المفرق*، نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم مفلح عبدالله السميران، والد محافظ البلقاء فيصل المساعيد، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة المساعيد، سائلاً المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.

*وفي منطقة صبحا بمحافظة المفرق* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحومة جلوة ساكت الحويدي، زوجة عواد منصور المسيب، ووالدة العقيد المتقاعد سامي والمقدم محمد المسيب، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي المسيب والحويدي، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رجمته.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وأمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.