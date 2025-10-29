أمازون تعلن عن أكبر عملية تسريح في تاريخها

وطنا اليوم:تستعد شركة “أمازون” للإعلان عن تسريحات شاملة للوظائف بدءاً من اليوم الثلاثاء، وفق ما أفادت به شبكة “CNBC”.

ستمثل الخطة أكبر عملية تسريح للقوى العاملة في “أمازون” في تاريخ الشركة، وستشمل جميع أعمالها تقريباً، بحسب المصادر.

بينما ذكرت وكالة “رويترز” أن “أمازون” تخطط لتسريح ما يصل إلى 30 ألف موظف من موظفيها في جميع أنحاء الشركة.

تعد أمازون ثاني أكبر جهة توظيف خاصة في الولايات المتحدة، حيث بلغ عدد موظفيها أكثر من 1.54 مليون موظف حول العالم بنهاية الربع الثاني. ويتألف هذا الرقم بشكل أساسي من القوى العاملة في المستودعات، حيث يبلغ عدد موظفيها حوالي 350 ألف موظف.

ستمثل عمليات التسريح المخطط لها أيضاً أكبر عملية تسريح للوظائف في قطاع التكنولوجيا منذ عام 2020 على الأقل، وفقاً لموقع “Layoffs.fyi”. وحتى يوم الاثنين، سرحت أكثر من 200 شركة تقنية ما يقرب من 98 ألف موظف منذ بداية العام، وفقاً للموقع الذي يرصد عمليات تسريح الوظائف في قطاع التكنولوجيا.

سرحت “مايكروسوفت” حوالي 15 ألف موظف حتى الآن هذا العام، بينما ألغت “ميتا” الأسبوع الماضي ما يقرب من 600 وظيفة في وحدة الذكاء الاصطناعي التابعة لها. كما ألغت “غوغل” أكثر من 100 وظيفة مرتبطة بالتصميم في وحدتها السحابية في وقت سابق من هذا الشهر، وصرح مارك بينيوف، الرئيس التنفيذي لشركة “سيلزفورس”، في سبتمبر أن الشركة سرحت 4000 موظف من قسم دعم العملاء، مشيراً إلى اعتمادها المتزايد على الذكاء الاصطناعي كعامل محفز وراء عمليات التسريح. وبلغ إجمالي عمليات التسريح في “إنتل” هذا العام 22 ألف وظيفة، وهو العدد الأكبر من أي عدد من الوظائف التي أدرجها موقع “Layoffs.fyi”.

شهد عام 2023 أكبر انخفاض في الوظائف في قطاع التكنولوجيا، حيث واجه القطاع ارتفاعاً حاداً في التضخم وأسعار الفائدة. وذكر الموقع أن ما يقرب من 1200 شركة تقنية ألغت أكثر من 260 ألف وظيفة.

خلال العام الماضي، أشارت شركات في قطاعات مختلفة، بما في ذلك التكنولوجيا والخدمات المصرفية والسيارات والتجزئة، إلى صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي كقوة من المرجح أن تغير حجم قواها العاملة، أو أنها قد غيرت ذلك بالفعل.

نفذت “أمازون” عمليات تسريح متجددة في جميع أنحاء الشركة منذ عام 2022، مما أدى إلى تسريح أكثر من 27 ألف موظف. واستمرت عمليات تسريح الوظائف هذا العام، وإن كان على نطاق أصغر. وتعرضت أقسام الحوسبة السحابية والمتاجر والاتصالات والأجهزة في أمازون لعمليات تسريح في الأشهر الأخيرة.

تعد عمليات التسريح هذه جزءاً من حملة أوسع لخفض التكاليف شنها الرئيس التنفيذي لشركة أمازون، آندي جاسي، والتي بدأت خلال جائحة كوفيد-19. كما سعى جاسي إلى تبسيط هيكل أمازون المؤسسي من خلال تقليل عدد المديرين بهدف “إزالة الطبقات وتبسيط هيكلها الإداري”.

صرح جاسي في يونيو أن القوى العاملة في أمازون قد تتقلص أكثر نتيجة لتبني الشركة للذكاء الاصطناعي التوليدي، مخبراً الموظفين أن الشركة “ستحتاج إلى عدد أقل من الأشخاص للقيام ببعض الوظائف التي تنجز حالياً، والمزيد من الأشخاص للقيام بأنواع أخرى من الوظائف”.

وقال جاسي في مذكرة في يونيو للموظفين: “من الصعب تحديد أثر ذلك على المدى الطويل، ولكن في السنوات القليلة المقبلة، نتوقع أن يقلل هذا من إجمالي القوى العاملة في شركتنا”.