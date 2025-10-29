تخلله إقامة معرض لشركات البريد والتوصيل في المملكة هيئة تنظيم الاتصالات تنظم احتفـالاً بيوم البريد العالمي وتطلق مبادرة “رياديو البريد” لطلبة الجامعـات

الخطيب: مبادرة رياديّو البريد تفتح افقاً جديداً في فلسفة التمكين

وتعيد ربط القطاع البريدي بالأجيال الناشئة

وطنا اليوم – نظّمت هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، اليوم الأربعاء، احتفالًا بمناسبة يوم البريد العالمي، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاعين العام والخاص، وعدد من شركات البريد والتوصيل العاملة في المملكة، حيث شهد الحفل إطلاق مبادرة “رياديّو البريد”، التي تستهدف طلبة الجامعات الأردنية، بالشراكة مع الجهات المعنية في القطاع البريدي ومؤسسة إنجاز.

وخلال كلمتها في الحفل، قالت رئيس مجلس مفوضي الهيئة أ. لارا الخطيب أن احتفالية العالم بيوم البريد لهذا العام تحت شعار: “البريد في خدمة الإنسان: خدمةٌ محليّة، ونطاقٌ عالميّ” وهو شعار يرسخ جوهر الرسالة التي تأسّس عليها قطاع البريد منذ نشأته، بوصفه شبكة مجتمعيّة تُقرّب المسافات بين البشر، وتربط الإنسان بالعالم، وتمنحه منفذا حيويا إلى الخدمات الرقمية، والماليةِ، والحكومية، وتسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة واستدامة، تلبي احتياجات الأفراد والمجتمعات، مضيفة ان قطاع البريد الاردني بقي شاهدًا حيًّا على مسيرة الدولة الأردنيّة، وشريكًا فاعلًا في نهضتها، منذ أن تأسست أول دائرة للبرق والبريد، مرورًا بمحطات مفصلية من البناء والتحديث، وصولًا إلى العهد الزاهر لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظّم، الذي شهد فيه هذا القطاع نقلة نوعية تمثّلت في تحديث التشريعات، وتحفيز المبادرات الرياديّة، والاستثمار في الطاقات الشابّة، ما مكّنه من إعادة تشكيل بنيته المؤسسيّة، وتطوير خدماته، وتوسيع نطاقها، بما يواكب التحولات الرقميّة، ويُلبي الاحتياجاتِ العالميّة المتسارعة في مجالات الخدمات الماليّة واللوجستيّة والتوصيل والمعاملاتِ الإلكترونيّة.

وأضافت الخطيب أنه في خضم التحولات المتسارعة التي يشهدها عالمنا اليوم، يبقى الإنسان في صميم معادلة التقدم، بوصفه جوهر الابتكار، ومحرك التحديث، ومصدر القيمة الحقيقية، فالتقنية مهما بلغت من تطور، لا تُنتج الأثر المنشود ما لم تقترن بعقول تُحسن توظيفها، وطاقات شابة نُفسحُ لها المجال للتعبير عن أفكارها الخلّاقة. وتأسيسا على هذا التصوّر، نُعلن في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إطلاق مبادرةٍ عنوانها: “رياديّو البريد”، لنفتح عن طريقها أفقًا جديدًا في فلسفة التمكين، بالتعاون مع الجامعات الأردنيّة، ونعيد ربط القطاع البريدي بالأجيال الناشئة، حيث تستهدف المبادرة طلبة الجامعات في مختلف أقاليم الأردن، انطلاقاً من رؤيةٍ تؤمن بأن الريادة والابتكار يمثّلان نهجًا تنمويًّا شاملا، يُعاد من خلالهما بناء القطاعات الحيوية على أسس من الفكر الخلّاق، والتفاعل مع التحوّلات.

وأضافت الخطيب ان تصميم المبادرة تشمل ثلاثة برامج رئيسة تتكامل فيما بينها لتعزيز الفهم، وتوليد الحلول، وربط الأفكار بالواقع، وهذه البرامج تتمثل في برنامج “اسأل الخبير البريدي”: منصة للحوار مع خبراء الصناعة، لفهم التحديات من الداخل. وبرنامج “مشروعي الريادي”: وهو مساحة لتطوير الأفكار وتحويلها إلى مشاريع قابلة للتنفيذ، وبرنامج “اليوم الوظيفي”: وهو جسر بين الطلبة وسوق العمل، يُتيح لهم استكشاف المسارات المهنية في القطاع البريدي.فالمبادرة بما تحمله من أبعاد معرفية ومهنية ووطنية، تُجسّد التزام الهيئة بأن يكون البريد الأردني قطاعًا يتقدّم بالابتكار، ويقوم على الأفكار الإبداعية، انسجامًا مع الرؤية الملكية السامية التي تُؤمن بأن الإنسان الأردني هو جوهر التنمية، ومحرك التحديث، ورأس المال الحقيقي الذي لا ينضب.

من جانبها قالت الرئيس التنفيذي لمؤسسة انجاز ( الشريك الرئيسي لتنفيذ المبادرة) ديمة البيبي ان مبادرة رياديو البريد تشكل رؤية جديدة لدور قطاع البريد في زمن التحول الرقمي والريادة الخضراء، وتعرّف الشباب على جانب مختلف تمامًا من هذا القطاع، جانب مليء بالفرص والأفكار الخلاقة والمشاريع التي يمكن أن تُحدث فرقًا حقيقيًا. وهي دعوة لاكتشاف قطاعٍ تقليدي بروحٍ جديدة تتسم بروح الابتكار والاستدامة وفرص التوظيف الغير تقليدية. حيث نطلق اليوم المرحلة الأولى من المبادرة، بحيث ننفذ من خلالها برامج يستفيد منها أكثر من ألف طالب وطالبة في جامعات الشمال والوسط والجنوب، وتشمل جلسات تفاعلية يقودها خبراء من الهيئة وشركات القطاع. الهدف الاساسي من هذه المرحلة هو تعريف الطلبة بقطاع البريد وبفرص الريادة والتحول الأخضر والرقمي في هذا القطاع، إضافة إلى بناء مهاراتهم الريادية في هذه المجالات.

واضافت البيبي ان المبادرة تتيح للطلبة اختيار مسارين: مسار للتشغيل في قطاع الاتصالات والبريد وتحديدا في الوظائف الخضراء، ومسار للابتكار والريادة من خلال مختبرات الابتكار وحاضنة أعمال تمكن الشباب من تطوير مشاريع ريادية وشركات ناشئة تساهم في تطوير القطاع وفي تعزيز استدامته.

وأشارت البيبي ان المبادرة هي نموذج حيّ للشراكة بين القطاعين العام والمؤسسات الوطنية التي تؤمن بدور الشباب في بناء المستقبل. وهي ليست مجرد مشروع، بل انطلاقة ستحدث فرقًا حقيقيًا في نظرة الشباب لقطاع البريد وفي قدرة هذا القطاع على الابتكار والتجدد.

وقدمت البيبي الشكر لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ولشركات قطاع البريد على إيمانهم بأهمية تمكين الشباب وبقدرتهم على تحويل القطاع إلى مجال مليء بالفرص والإبداع.

وتضمن الحفل عرض فيديو مصور أعدته الهيئة يبين تطور قطاع البريد في المملكة، والمؤشرات المتعلقة بالسوق البريدي والتجارة الالكترونية ومساهمات الشركاء في القطاع الخاص في إنجاح مبادرة رياديو البريد، وعرض درون يحمل شعار المبادرة. كما تضمن الحفل تكريم الخطيب لعدد من شركات البريد والتوصيل في المملكة لجهودهم في دعم المبادرات والمشاريع التي تطلقها الهيئة في القطاع البريدي في المملكة.

وفي ختام الفعالية، افتُتح معرض خاص لشركات البريد والتوصيل، حيث تجوّل الحضور في أجنحة المعرض التي قدّمت عروضًا تعريفية بالخدمات المقدّمة للمستفيدين في السوق الأردني، وأبرزت فرص التطوير والابتكار في القطاع، ضمن بيئة تفاعلية تجمع بين المعرفة والتجربة العملية.