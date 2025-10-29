أمنية احدى شركات Beyon تطلق أول مركز متكامل للكشف والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني في المملكة بالتعاون مع DTS Solution التابعة لشركة Beyon Cyber

وطنا اليوم:أعلنت شركة أمنية، إحدى شركات Beyon، خلال مشاركتها في معرض GITEX 2025، عن تحديث مركز عمليات الأمن السيبراني (SOC) لديها ليصبح أول مركز متخصص في المملكة يقدم خدمات الكشف والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني (Managed Detection & Response – MDR)، في خطوة جديدة لتعزيز ريادتها في الحلول الرقمية والأمن السيبراني، بالتعاون مع شركة DTS Solution، التابعة لشركة Beyon Cyber.

ويأتي إطلاق المركز في وقت تتزايد فيه التحديات السيبرانية وتعقيد إدارة الكم الهائل من البيانات والتهديدات في الأنظمة التقليدية. ويعتمد المركز الجديد على حلول وأنظمة HawkEye من DTS Solution، والتي توفر ليس فقط المراقبة والتحليل التقليدي (SIEM)، بل تشمل أيضًا تقنيات الكشف والاستجابة XDR، وحلول تنسيق وأتمتة عمليات الاستجابة للحوادث SOAR، بالإضافة إلى دعم عمليات التحليل بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI لرصد الهجمات بشكل أسرع، وتقليل الإنذارات الكاذبة، وتقديم رؤية واضحة للمؤسسات حول حماية بياناتها وأنظمتها، بما يعزز المرونة في إدارة الحوادث.

وفي هذا السياق، قال اياد جبر، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في أمنية: “نفخر بإطلاق المركز المحدّث وتقديم خدمات الجيل الجديد لمراكز عمليات الأمن السيبراني، ما يعكس ريادتنا في هذا المجال في المملكة والمنطقة. يوفّر المركز حماية متقدمة لعملائنا من المؤسسات من القطاعين العام والخاص، ويدعم استمرارية الأعمال في بيئة رقمية أكثر أماناً ومرونة، مع تعزيز شراكاتنا العالمية لتوسيع نطاق الحلول بما يتوافق مع احتياجات السوق.”

من جانبه، أكد فاهي داغليان، الرئيس التنفيذي لشركة DTS Solution على أهمية الشراكة مع أمنية قائلاً: “هدفنا هو البقاء دائمًا خطوة أمام التهديدات الإلكترونية المتغيرة، وتقديم الرؤية العميقة التي تحتاجها المؤسسات دون الحاجة لبناء قدراتها السيبرانية داخليًا، لتتمكن من التركيز على أعمالها الأساسية.”

ويتيح الحل الجديد للمؤسسات قيمة إضافية عبر التحليل الذكي الفوري للبيانات وواجهة استخدام فعّالة، مما يقلل الوقت والجهد المطلوبين لاكتشاف ومعالجة التهديدات. وتواصل أمنية بذلك تعزيز مكانتها كشريك أساسي في رحلة التحول الرقمي بالأردن، مع التزام ثابت بتزويد عملائها بأحدث الابتكارات التي تعزز جاهزيتهم لمواجهة التحديات الإلكترونية المتصاعدة.