أورنج الأردن ترعى مؤتمر MENA YES! 2025 لتعزيز فرص الشباب في سوق العمل

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن التزامها بدعم الشباب وتمكينهم من اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل، وذلك من خلال رعايتها لمؤتمر MENA YES! لعام 2025 بصفتها الراعي الحصري لقطاع الاتصالات لهذا الحدث المميز، والذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء، الدكتور جعفر حسان، وبتنظيم من مؤسسة “التعليم من أجل التوظيف (EFE)” وبدعم من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وجمعية المهارات الرقمية “DigiSkills” التابعة للوزارة، حيث جمع المؤتمر أكثر من 250 مشارك من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمناقشة حلول للتحديات الأكثر تأثيراً على توظيف الشباب.

وشارك في اليوم الختامي نيابة عن رئيس الوزراء، وزير الاقتصاد الرقمي والريادة، المهندس سامي سميرات، حيث استمر المؤتمر على مدار يومين، وجمع المشاركين من مختلف القطاعات للعمل معاً على ابتكار حلول عملية وتعزيز التعاون في مجال توظيف الشباب وريادة الأعمال. وشمل جلسات نقاشية متخصصة وورش عمل تفاعلية وجلسات حوارية مركزة، تناول خلالها الحضور مجموعة متنوعة من المواضيع التي تؤثر بشكل مباشر على فرص الشباب في سوق العمل، مع التركيز على أربعة محاور رئيسية تمثّل أبرز التوجهات الحالية في سوق العمل، وهي الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، الوظائف في الاقتصاد الأخضر والدائري، الفرص الاقتصادية للمرأة ومشاركتهن في سوق العمل، مع تسليط الضوء أيضاً على الصحة النفسية والدعم الاجتماعي للشباب.

وفي هذا السياق، أكدت أورنج الأردن أن دعمها لمؤتمر MENA YES! يأتي في إطار سعيها المستمر لخلق بيئة تفاعلية تمكّن الشباب من تبادل الأفكار وبناء علاقات تعاون مثمرة مع مختلف الجهات، ما يعزز قدرتهم على الابتكار واستكشاف فرص جديدة في الاقتصاد الرقمي والمستدام، ويسهم في توسيع آفاقهم المهنية وتحفيزهم على المشاركة الفاعلة في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة.

ويبرز رعاية أورنج للمؤتمر دورها في دعم توفير منصات حقيقية للابتكار والتعلّم، وتشجيع الشباب على تطوير مهارات جديدة، والانخراط في مجالات عمل مبتكرة ومتنوعة، وفتح آفاق جديدة لمستقبلهم المهني ومشاركتهم القيّمة في تحقيق التنمية المستدامة، والتأثير الإيجابي في مجتمعاتهم.

