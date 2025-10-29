بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات

6 ثواني ago
اتفاق لتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي المترتبة على البلديات

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الإدارة المحلية عن التوصل إلى اتفاق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، يتضمن تقسيط المستحقات المالية المترتبة على البلديات لصالح المؤسسة، وجدولتها، مع إعفاء البلديات من الغرامات والفوائد المترتبة عليها.
وبحسب بيان للوزارة اليوم الأربعاء، يأتي الاتفاق في إطار تنفيذ توجهات الحكومة لإعادة هيكلة الالتزامات المالية المترتبة على البلديات، بما يخفف من الأعباء المالية المترتبة عليها، ويعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها.
وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تسهم في دعم البلديات وتمكينها، وضمان استدامة التغطية التأمينية للعاملين فيها، من خلال التعاون والتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:27

عملية نوعية لطفل خديج يعاني من تشوّه خلقي نادر في مستشفيات البشير

11:22

اكتشاف مومياء ديناصور نادرة عمرها 110 ملايين عام

11:16

جيش الاحتلال يعلن رسميا العودة إلى وقف إطلاق النار في غزة بعد ليلة دامية

11:10

اعتزال صاحب أطول مباراة في تاريخ التنس

10:58

الاحتلال يقتحم مدنا بالضفة والمستوطنون يحرقون مركبات

10:52

9.9 مليون دينار صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للربع الثالث من عام 2025 وتثبيت التصنيف الائتماني عند -A

10:49

سؤال غامض من توفيق عكاشة يثير جدلا واسعا عشية

10:44

الضمان: بدل إجازة الأمومة يُصرف للمؤمن عليها في حالات وفاة الجنين أو الطفل حديث الولادة

10:41

الأمن العام يفعّل العقوبات بحق المقيمين غير الملتزمين بتسجيل السكن

10:38

الأشغال: 80 كم/س السرعة القصوى لطريق الحرانة–العمري مدفوع الرسوم

10:32

حفل استذكاري للكاتب والصحفي الراحل فخري قعوار الأربعاء القادم

10:11

وفيات الأربعاء 29-10-2025

وفيات
وفيات الأربعاء 29-10-2025وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025