9.9 مليون دينار صافي أرباح مجموعة الخليج للتأمين – الأردن للربع الثالث من عام 2025 وتثبيت التصنيف الائتماني عند -A

وطنا اليوم:صادق مجلس إدارة شركة مجموعة الخليج للتأمين – الأردن على النتائج المالية للفترة المنتهية في 30 أيلول من عام 2025 في اجتماعه الذي عقد بتاريخ 27 تشرين الأول 2025 برئاسة المهندس ناصر اللوزي، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي للشركة.

وأعرب المهندس ناصر اللوزي، عن ثقة المجلس بأداء الشركة خلال الفترة، حيث بلغت إيرادات عقود التأمين 105.4 مليون دينار أردني بنسبة نمو 14% مقارنة مع 92.5 مليون دينار للتسعة أشهر الأولى من العام 2024. وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 9.9 مليون دينار أردني، محققاً نموًا بنسبة 65% مقارنة بصافي ربح قدره 6.0 مليون دينار أردني لنفس الفترة من العام السابق. في حين بلغ إجمالي الأصول 156.1 مليون دينار أردني، شكلت الاستثمارات 73% من قيمة الأصول. وأضاف بأن نتائج الربع الثالث لهذا العام تمثل استمراراً لأداء الشركة المميز.

من ناحيته، أشار الدكتور علي الوزني، الرئيس التنفيذي للشركة، إلى أن المؤشرات المالية والفنية فاقت التوقعات لهذه الفترة، حيث حققت الشركة عائد سنوي على حقوق المساهمين بلغ 24.9% للإثني عشر شهراً المنتهية بتاريخ 30/09/2025 ونسبة خسائر مجمعة بلغت 88.5% وهي من أفضل النسب التي تحققها الشركة. كما أشار إلى أن أرباح الشركة جاءت مدعومة بالنتائج الاكتتابية المميزة والنتائج القياسية لمحفظة استثماراتها لهذه الفترة، حيث بلغ حجم هذه المحفظة 113.3 مليون دينار أردني.

هذا وقد قامت وكالة التصنيف العالمية AM Best في 15 تشرين الأول الجاري بتأكيد التصنيف الائتماني طويل الأجل (Long-Term Issuer Credit Rating) لمجموعة الخليج للتأمين – الأردن عند -a (ممتاز)، وتصنيف القوة المالية (Financial Strength Rating) عند -A (ممتاز) بمنظور مستقبلي مستقر لكلا التصنيفين. وبذلك تحافظ مجموعة الخليج للتأمين – الأردن على مكانتها الريادية في السوق المحلي كونها شركة التأمين الأردنية الوحيدة الحاصلة على هذا التصنيف.