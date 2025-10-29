سؤال غامض من توفيق عكاشة يثير جدلا واسعا عشية

وطنا اليوم:أثار الإعلامي المصري المثير للجدل توفيق عكاشة موجة جدل جديدة بعد سؤاله عن يوم وطني مصري لا يحتفل به المصريون وذلك في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”.

وكتب عكاشة في منشوره الذي أثار تفاعلا واسعا من المصريين قائلا: “سؤال مهم: ما هو اليوم الوطني للمصريين ولا يحتفلون به” لكنه رفض الإجابة على سؤاله تاركا متابعيه في حيرة من التكهنات.

وأكد في منشوره أن معرفة الإجابة على هذا السؤال “مهمة جدا في هذه الأيام” مما جعل الكثير من المستخدمين يربط هذا اليوم الذي يقصده بحدث تاريخي في مصر القديمة، خاصة وأن مصر تشهد استعدادات واسعة لافتتاح المتحف المصري الكبير.

وتعهد عكاشة في منشوره أن يرد على سؤاله في اليوم التالي، من أجل أن يمنح فرصة لمتابعيه لمشاركته التوقعات حول هذا اليوم الوطني الذي لا تحتفل به مصر.

وتفاعل أحد المستخدمين مع سؤال عكاشة، ورد عليه على منصة “إكس” قائلا: “عيد الجلاء لأنه يوم تحررت فيه مصر من احتلال دام أكثر من سبعين عامًا”، في حين اعتبر مستخدم أخر ما يقصده عكاشة “هذا اليوم من عام 20هـ (640م)، دخل عمرو بن العاص مصر، فانتقلت من ولايةٍ رومانية إلى أمةٍ إسلامية…”.

في حين علق أحد الأشخاص قائلا: “المصريين المفروض يحتفلوا بيوم توحيد القطرين باعتباره يوم ميلاد أول دولة منظمة في التاريخ الإنساني وعلشان المصريين يفهموا ازاي وليه؟ لازم يرجعوا للتوثيق المحفور على آثار القدماء المصريين ويثقفوا الأجيال بالتركة العلمية والمعرفية الكبيرة المتروكة لهم على آثار أجدادهم مثل تركة الكنوز والذهب”.

وأضاف: “النقوش على لوحة نارمر الموجودة في المتحف المصري توثق أقدم وثيقة سياسية في العالم أن مصر هي أول دولة في التاريخ البشري تأسست بنظام حكم وقانون وإدارة مركزية قبل ما تظهر فكرة الدولة أصلًا عند باقي الشعوب.. وأن الملك مينا هو مؤسّس أول دولة موحدة في التاريخ”.