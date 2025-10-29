المومني: الحكومة تختتم المرحلة الأولى من جولاتها الميدانية في المحافظات

وطنا اليوم:قال وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد المومني، في منشور عبر منصة X، إن الحكومة تختتم اليوم المرحلة الأولى من عقد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات، وذلك بعقد الجلسة الثانية عشرة في محافظة العاصمة عمّان، بعد أن شملت الجلسات جميع محافظات المملكة بمشاركة ممثلين عن الهيئات والفعاليات المحلية.

تشهد محافظة العاصمة عدداً من المشاريع الواعدة التي سيتحدث عنها دولة الرئيس في جلسة اليوم. الجلسات الوزارية مستمرة في المحافظات وبذات الترتيب السابق، وفي مرحلتها الثانية ستتضمن تقييما لما أُنجز من التعهدات وطرح المزيد من تفاصيل التنمية المحلية للمحافظات.