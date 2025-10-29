بنك القاهرة عمان
كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة “3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً” ضمن حملة حسابات التوفير

52 ثانية ago
كابيتال بنك يعلن أسماء الرابحين بجائزة “3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً” ضمن حملة حسابات التوفير

وطنا اليوم:احتفل كابيتال بنك بتكريم الفائزين بجوائز التوفير ضمن حملته الادخارية للعام 2025، والتي تهدف إلى تشجيع العملاء على الادخار وتعزيز ثقافة الوعي المالي من خلال جوائز مميزة تعكس التزام البنك بمكافأة ثقتهم المستمرة.
وأعلن البنك خلال حفل أقيم في فرعه الرئيسي في العبدلي عن فوز كلٍّ من مصطفى براء إدريس التتنجي وعائشة عبدالله عبد الرازق الأعرج بجائزتي شهر أيلول ضمن الحملة الادخارية، حيث حصل كل فائز على 3,333 ديناراً شهرياً لمدة 30 شهراً، في خطوة تعكس حرص البنك على تقدير عملائه وتشجيعهم على التوفير المستدام.
وتأتي هذه الجوائز ضمن حملة كابيتال بنك الادخارية السنوية التي تهدف إلى تعزيز الوعي المالي وتشجيع العملاء على التوفير وتنمية مدخراتهم لتحقيق أهدافهم المستقبلية. كما تزامن الإعلان عن الجوائز مع احتفالات البنك بمرور 30 عاماً على تأسيسه كأحد أبرز المؤسسات المالية الرائدة في الأردن والمنطقة.
بدوره، قال رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في كابيتال بنك، نديم خيطان: “نفخر في كابيتال بنك باستمرار حملاتنا الادخارية التي نجحت في تعزيز مفهوم الادخار الواعي بين عملائنا، حيث نسعى دوماً إلى مكافأة ثقتهم بنا وتقدير التزامهم المالي. إذ تجسّد هذه الجوائز التزامنا الدائم بمساعدة عملائنا على تحقيق أحلامهم وطموحاتهم.”
وأكد خيطان أن حملة التوفير لهذا العام شهدت إقبالاً كبيراً من العملاء لما تتضمنه من جوائز استثنائية وحوافز مشجعة، مشيراً إلى أن البنك سيواصل تقديم مبادرات وبرامج مبتكرة تُحفّز على الادخار وتواكب احتياجات مختلف فئات العملاء.


