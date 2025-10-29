جامعة البترا تشارك في الاحتفال التكريمي لمؤسسة شومان بالدكتور عدنان بدران

وطنا اليوم:شاركت جامعة البترا في الاحتفال الذي أقامته مؤسسة عبد الحميد شومان تكريمًا لدولة الأستاذ الدكتور عدنان بدران، في ندوة حملت عنوان «عدنان بدران.. سياسيًا وأكاديميًا وعالمًا»، ضمن فعالية “ضيف العام”، وذلك بحضور عدد كبير من الشخصيات الفكرية والسياسية والأكاديمية.

ومثّل جامعة البترا في الاحتفال الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم رئيس الجامعة، يرافقه نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية الأستاذ الدكتور مياس الريماوي، وعميد البحث العلمي الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميد كلية الحقوق الدكتور علي الدباس، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور إياد الملاح، ونائب عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية الأستاذ الدكتور نضال القنة، ومدير مكتب التمويل الخارجي الدكتور علي المقوسي، وأمينة سر مجلس الأمناء في الجامعة رولا النشاشيبي.

وأكدت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة عبد الحميد شومان فالنتينا قسيسية في كلمتها أن مسيرة الدكتور بدران تمثل نموذجًا للعطاء المتنوع في الميادين الأكاديمية والعلمية والسياسية والإدارية، مشيرة إلى أن إنجازاته المستدامة تركت بصمة واضحة في بناء المؤسسات التعليمية وتطوير استراتيجيات العلم والتنمية في الأردن والمنطقة.

وخلال الندوة، ألقى الدكتور علي الدباس، عميد كلية الحقوق في جامعة البترا، محاضرة تناول فيها تجربة دولة الدكتور عدنان بدران الرائدة في دعم وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان في الأردن، مشيرًا إلى دوره المتميز في قيادة المركز الوطني لحقوق الإنسان، حيث أرسى نهجًا مؤسسيًا يرتكز على المهنية والشفافية، وساهم في تطوير منظومة العمل الحقوقي وتعزيز الشراكات المحلية والدولية.

وأكد الدباس أن الدكتور بدران جسّد نموذجًا فريدًا في القيادة الحكيمة والالتزام بالمبادئ الإنسانية، وساهم في تمكين القيادات الشابة وترسيخ ثقافة العدالة والاحترام المتبادل في مؤسسات الدولة والمجتمع.

كما تحدث الأستاذ الدكتور إياد الملاح، عميد شؤون الطلبة في جامعة البترا، عن دور الدكتور بدران الريادي في تطوير التعليم العالي في الأردن، مشيرًا إلى إسهاماته البارزة خلال فترة رئاسته لجامعة البترا، والتي شهدت نهضة أكاديمية وبحثية شاملة.

وأوضح الملاح أن الدكتور بدران أسس مراكز بحثية نوعية في الجامعة، واهتم بتطوير المناهج وتوسيع العلاقات الدولية، واستحداث كلية طب الأسنان، إلى جانب حرصه على دعم النشاطات الرياضية والثقافية والاجتماعية داخل الجامعة.

وأضاف أن “الدكتور بدران كان قائدًا استثنائيًا وعقلًا ملهمًا لجميع من حوله، مؤمنًا بأن الجامعة ليست فقط مكانًا للدراسة، بل بيئة متكاملة لصناعة الإنسان المبدع والمثقف والمسؤول”.

واختُتمت الندوة بتكريم الدكتور عدنان بدران تقديرًا لمسيرته الحافلة بالعطاء في خدمة الوطن والإنسان والعلم، وسط إشادة واسعة بمسيرته الأكاديمية والقيادية التي شكّلت مصدر إلهام للأجيال اللاحقة من الأكاديميين والباحثين.