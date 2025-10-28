ابتكار وتميّز في فعالية PU IEEE Day 2025 بجامعة فيلادلفيا

وطنا اليوم:|نظّم فرع IEEE Student Branch في جامعة فيلادلفيا، أمس الإثنين، بإشراف مستشارة الفرع الدكتورة روان أبو ليل، فعالية ،PU IEEE Day 2025 بحضور نائب الرئيس للشؤون المالية والإدارية الأستاذ الدكتور خالد السرطاوي، وعميد كلية تكنولوجيا المعلومات الأستاذ الدكتور خلدون بطيحة، ومديرة IEEE Jordan Section SAC الدكتورة ملك عبد الله، إلى جانب عدد من الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية وممثلي IEEE في الجامعات الأردنية.

وتضمّنت الفعالية جلسات حوارية تعريفية حول منظمة IEEE ودورها في تمكين الطلبة وتأهيلهم لسوق العمل، كما شهدت الفعالية إقامة معرضٍ للمشاريع الريادية الطلابية من كليتي تكنولوجيا المعلومات والهندسة، استعرض خلالها الطلبة إبداعاتهم ومشاريعهم في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، كما وشاركت في الفعالية مجموعة من الشركات المتخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، حيث قدّمت عروضًا تعريفية ودورات تدريبية في المجال التقني، مما أتاح للطلبة فرص التفاعل مع ممثلي هذه الشركات، بما يعزّز مهاراتهم التطبيقية وقدرتهم على ربط المعرفة النظرية بالتجربة العملية.

وأكدت مستشارة فرع IEEE PU Student Branch في جامعة فيلادلفيا الدكتورة روان أبو ليل أن تنظيم هذه الفعالية يأتي في إطار حرص جامعة فيلادلفيا على توفير منصات فاعلة لطلبتها لإبراز طاقاتهم وبناء قدراتهم، وتمكينهم من الانضمام إلى مجتمع IEEE العالمي، الذي يتيح لهم فرصًا واسعة للانخراط في الأنشطة التقنية والمهنية وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل على النطاقين المحلي و العالمي .