بالكوفية وقبعة رعاة البقر.. الكوميدي الفلسطيني الأمريكي مو عامر يغيّر بالنكتة مواقف الناس

وطنا اليوم:نشرت مجلة “ذي نيويوركر” مقابلة أجراها الصحافي أندرو مارانتز مع الكوميدي الفلسطيني الأمريكي محمد (مو) عامر، حيث أشار الصحافي إلى أن لوحات الدعاية لمسلسل “مو” على شبكة نتفليكس تحمل صورة للكوميدي يرتدي كوفية وقبعة رعاة البقر.

وقالت المجلة إن المسلسل هو عبارة عن مسلسل درامي كوميدي يعكس سيرة ذاتية شبه عبثية، حيث يروي عامر، البالغ من العمر أربعة وأربعين عامًا، حكايات مبالغًا فيها قليلًا من حياته، التي كانت بالفعل مليئة بالأحداث.

وُلد في الكويت لأبوين لاجئين فلسطينيين. عندما كان في التاسعة من عمره، غزا الجيش العراقي الكويت، ما أشعل حرب الخليج، واضطرت عائلة عامر إلى الفرار. كان والده محتجزًا خطأ كسجين سياسي، وقامت والدته بخياطة رزم من النقود في بطانة حقيبة يد وحقيبة سفر، وقادت أطفالها عبر الحدود إلى برّ الأمان.

ويقول عامر في أول عرض كوميدي له بعنوان “المتشرد”: “أمي امرأة قوية”.

وانتهى المطاف بالعائلة في هيوستن – ومن هنا جاءت قبعة رعاة البقر، واسم العرض الكوميدي الثاني لعامر (“محمد في تكساس”)، وشخصية عامر على المسرح، التي تجمع بين سحر الجنوب، والذكاء الحاد، ومجموعة رائعة من اللهجات من كلا الخليجين.

في أحد العروض، يروي عامر قصة ذهابه إلى ريف لويزيانا لحضور عرض كوميدي بعد وقت قصير من أحداث 11 سبتمبر، وكاد يُعتقل. وفي عرض آخر، يروي قصة أدائه أمام القوات الأمريكية في العراق، حيث كاد يُطلق عليه الرصاص.

ويذكر أن عامر قال إنه شعر دائمًا بالتزام بالتحدث ليس فقط كمسلم أو كعربي، بل من منظور أكثر تحديدًا، وهو كونه كوميديًا فلسطينيًا أمريكيًا. وقد ازداد هذا الشعور حدة بعد هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 التي قادتها “حماس”، والهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة.

في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، صوّر عامر عرضًا مرتجلًا في الغالب في واشنطن العاصمة، متناولًا ردّ فعله على الفظائع التي تتكشف. قرر ألا ينشره، كان “غير جاهز تمامًا”، لكن العرض استمر في التطور حتى أصبح أحدث عروضه الكوميدية الخاصة، “عالم جامح”، والذي ستعرضه نتفليكس في 28 تشرين الأول/أكتوبر.

ولا يتوانى عامر عن التعبير عن رأيه بصراحة. الكلمات الثلاث الأولى من العرض هي: “اللعنة على دي جي خالد” – في إشارة إلى قطب موسيقى الهيب هوب، وهو أمريكي فلسطيني آخر من الجنوب، والذي تجنّب الإدلاء بتصريحات مثيرة للجدل حول الحرب، على عكس عامر.

ولم تكن هذه هي المرة الوحيدة التي يواجه فيها عامر الجدل مؤخرًا، فعندما تمت المقابلة، كان على وشك الأداء (إلى جانب بيل بور، وديف شابيل، ولويس سي. كي. والعديد من الآخرين) في مهرجان الرياض للكوميديا، الذي تعرض لانتقادات شديدة باعتباره محاولة من المملكة العربية السعودية لتبييض صورتها.

خلال المقابلة، تحدث عامر عن أسباب قبوله المشاركة في العرض في المملكة العربية السعودية، وصداقاته مع جون ستيوارت وجيمي كيميل، ولماذا لا يخشى التعرض للحظر.

كان البرنامج الخاص الأول لعامر على نتفليكس، “المتشرد”، يهدف إلى سد هذه الفجوة المعلوماتية. هذا ما كان يدور حوله البرنامج بأكمله.

وذلك لأن عامر وجد أنه مضطر للشرح كل مرة للناس كيف أنه وُلد في الكويت لكنه ليس كويتيًا، وعندما يقول لهم إنه فلسطيني يسألونه: لماذا لا تعيش في فلسطين؟ فيضطر إلى الشرح لهم. وعندما يُسأل أين يعيش، فيقول إنه يعيش في هيوستن، يقولون له: إذن أنت من تكساس. فيردّ: “نعم، أنا من تكساس، فقد عشت فيها طوال حياتي”.

قدّم عامر عروضًا كوميدية أمام القوات الأمريكية قبل أن يصبح مواطنًا أمريكيًا، حيث يقول إنه أراد رؤية الأمر بعينه، كونه نتاج حرب ومشردًا بسببها على مدى الأجيال.

ويقول: “لهذه الأسباب، اعتقدت أنه سيكون من الجيد حقًا بالنسبة لي أن أفعل ذلك – تقريبًا بشكل علاجي، أو على مستوى روحي – لأتمكن من الأداء أمام القوات الأمريكية على وجه الخصوص، وأن أكون على طبيعتي. وهذا هو جوهر الكوميديا الارتجالية، أليس كذلك؟ أن تكون على طبيعتك”.

ويضيف أنه أدرك أن هؤلاء الجنود كانوا يشعرون بالكثير من الندم لوجودهم هناك، ولم يرغبوا حقًا في التواجد هناك. لقد تم الضغط على حياتهم الشخصية بشدة لإجبارهم على هذا المسار الوظيفي – ليس كلهم، ولكن في الغالب. لذلك كانت تجربة تعليمية ضخمة.

يقول عامر إنه كان يعمل في متجر لبيع الأعلام يملكه شخص عربي عندما وقعت أحداث 11 أيلول/سبتمبر، وكان يدير المتجر عندما أعلن جورج دبليو بوش قائلًا: “ارفعوا علمكم الأمريكي لإظهار وطنيتكم”، وبدأ الأمريكيون بالتوافد، وباعوا كل ما لديهم من أعلام وسواري في غضون أربعٍ وعشرين ساعة.

واتصل صاحب المتجر بعامر ليسأله عن آخر علم متبقٍ، وطلب منه أن يحفظه لعميل. ووصل هذا الرجل متأخرًا ثلاث ساعات، ورأى دعاءً مكتوبًا باللغة العربية فوق المكتب، فقال: “كنت أعلم ذلك”. فأجابه عامر: “ماذا كنت تعلم؟” وكان يتحدث من دون لهجة، لذا لم يكن لديه أي فكرة. فنظر مباشرة في وجه عامر وقال: “هذا المكان مملوك لأحد هؤلاء العرب المتخلفين”.

ويقول عامر إنه صُدم بشدة، وكان غاضبًا جدًا. وقال له: “اسمي محمد. أنا مسلم. أنا من كنتَ تنتظر لمدة ثلاث ساعات”.

ويقول إنه باعه العلم بخمسمائة دولار بزعم أنه مصنوع من البوليستر الفاخر، بينما كان سعره ثلاثة دولارات فقط، وكانوا يبيعونه بحوالي عشرين دولارًا.

كان عامر يقدّم عروضًا بالفعل منذ حوالي خمس سنوات في ذلك الوقت. وهي عروض كوميدية مرتجلة ومشاركة في المسرح، ولم تكن والدته تريده أن يعمل في الكوميديا الارتجالية، بل كانت تريد أن يبدأ مشروعه التجاري الخاص.

ويقول إنه عندما ذهب إلى الكويت والعراق، لم يكن لديه جواز سفر بعد، بل كانت لديه وثيقة سفر للاجئين. لم يكن من المفترض حتى أن يدخل البلاد، لكنه تحدث الإنكليزية بطلاقة مع ضابط الهجرة، فسمح له بالدخول.

وبخصوص قبوله تقديم العروض في مهرجان الرياض للكوميديا، قال إن لا أحد يتحدث عن توم برادي، الذي يُقال إنه تقاضى خمسة وسبعين مليون دولار للعب مباراة واحدة في كرة القدم الأمريكية هناك، أو جينيفر لوبيز، أو مئة موسيقي آخر يقدمون عروضًا هناك. الناس يركزون على جانب الكوميديا، وهو أمر أعتقد أنه مثير للاهتمام ومحزن حقًا، لأن الكوميديا الارتجالية هي الوحيدة التي تتحدث بصراحة. يمكنك قول أشياء على المسرح، بينما الآخرون يرقصون أو يرمون كرة القدم. لذا، فهذا هو العرض الذي يجب قبوله.

ويقول إنه يعتقد أن الكوميديا الارتجالية هي أحد أنقى أشكال الفن التي يمكن تقديمها هناك. ما يمكنك التعبير عنه من على خشبة المسرح شيء لا يُقدّر بثمن، والموسيقى لا تستطيع فعل ذلك. بالتأكيد، رمي كرة القدم لا يستطيع فعل ذلك.

وبعد أدائه في الرياض، أضاف عامر: “تلقيت الكثير من الرسائل على إنستغرام تقول؛ بصفتي فلسطينيًا أعيش في السعودية، لم أرَ أحدًا يتحدث بحرية كهذه من قبل. لقد صُدمتُ من عدد الأشخاص الذين أحضروا أطفالهم. لقد كان حدثًا تاريخيًا”.

وقال: “يشعر الفلسطينيون في جميع أنحاء العالم بالقمع، ويشعرون جميعًا أنهم غير قادرين على التحدث بحرية عما يحدث وما يواجهونه داخليًا. أن أكون الشخص الوحيد على وجه الأرض الذي يقدم الكوميديا الارتجالية بخلفيتي – هذا يمنحهم شعورًا بالتحرر، لأنه يتيح لهم فرصة لرؤية أنفسهم”.

وبالنسبة لعرضه الأخير، يقول: “هذا ما يدور حوله هذا العرض الخاص بالنسبة لي. إنه أشبه بالقول: مرحبًا، هذا أنا. لقد سئمتُ من التظاهر. أنا لا أقول فقط ما أفكر فيه، بل ما يفكر فيه الجميع أيضًا”.

حتى ضمن هذا الموضوع – النكات حول فلسطين – هناك النسخة الأكثر سخرية، مثل نكاته عن الحمص. [ينتهي عرض “محمد في تكساس” بمقطع مميز حول كيفية صنع الحمص، وكيفية تقسيمه: “أتعلمون؟ سأضع جدارًا في منتصف الحمص الخاص بي… كنت أبحث عن حلٍّ بوعاء واحد، لكنكم لن تشاركوا.”] هذه نكتة ساخرة للغاية حول حل الدولتين.

ويقول عامر: “المعلومات المتاحة اليوم مختلفة تمامًا عما كانت عليه قبل عامين. إنه عالم مختلف تمامًا، ولهذا السبب أطلقت على [العرض الخاص] اسم “عالم جامح”. المحادثات التي أجريها الآن تدور في عالم مختلف تمامًا عما كنا عليه قبل عامين”، مضيفًا أنه يشعر بمسؤولية كبيرة كفنان فلسطيني.

وردًا على السؤال حول رأيه في إيقاف برنامج جيمي كيميل بسبب نكتة أطلقها بعد مقتل تشارلي كيرك، قال: “اعتقدت أنه أمر سخيف. أرسلت رسالة نصية إلى كيميل على الفور. في الواقع، رأيت أولًا أنه تم إيقافه. ثم قبل أن أرسل له الرسالة، قلت لنفسي: دعني أرى ما قاله، حتى أتمكن من أن أقول له: يا جيمي، لماذا قلت ذلك؟ أو أي شيء من هذا القبيل. فشاهدت المقطع، وكان أبسط شيء على الإطلاق. قلت لنفسي: ما الذي يحدث؟ لقد صُدمت حقًا. قلت لنفسي: لقد انتهينا. سننتهي إذا سلكنا هذا الطريق. أعني، كيف سننجو كمجتمع فعّال حقيقي؟ نحن بالفعل نتمسك بالحياة بخيط رفيع”.

وردًا على سؤال حول احتمال اتهامه بمعاداة السامية بسبب نكتته في عرضه الكوميدي حول الطبيب اليهودي الذي أشرف على ولادة ابنه، أجاب: “أولًا وقبل كل شيء، أنا سامي، لذا من السخافة أن يُطلق علي لقب معادٍ للسامية. إنه أمر سخيف للغاية. لا توجد في جسدي أي ذرة من معاداة السامية. أنا أحب الرجل الذي ساعد في ولادة ابني. جانبه في العملية القيصرية هو الجانب الأفضل – مع احترامي للطبيب الآخر الذي قام بعمل رائع أيضًا، لكنه أفضل قليلًا. كانت النكتة مجرد تعليق على سخافة الوضع في ذلك الوقت”.

وتساءل: “هل ستتم مقاطعتي؟ لا أعرف. هناك أناس يموتون يا أخي. هناك عائلات وأنساب بأكملها تُباد. وأنا جالس هنا قلق بشأن ماذا؟ أتعرف؟ علينا أن نتحدث عن هذا الأمر. لا يمكننا التظاهر بأنه لا يحدث”.