يوم خيري لمجموعة سيدات هارلي الجمعة المقبلة لدعم مصابات السرطان بقطاع غزة

وطنا اليوم – أعلنت مجموعة سيدات هارلي-ديفيدسون ومجموعة مالكي دراجات هارلي-ديفيدسون في الأردن عن إقامة فعالية هوغتوبَر – أكتوبر الوردي 2025، وذلك يوم الجمعة المقبل بموقع شركة هارلي-ديفيدسون في قرية الدراجين بعمان.

وقالت المجموعة أن كامل ريع اليوم الخيري الذي يقام تحت رعاية سمو الأميرة دينا مرعد، سيخصص لدعم صندوق علاج سيدات مرضى سرطان الثدي في قطاع غزة.

وبينت المجموعة أن اليوم الخيري يهدف إلى نشر الوعي، والوقوف إلى جانب السيدات اللواتي يواجهن سرطان الثدي، وإحداث فرق حقيقي في حياة من تحتاج للدعم.

وقالت أن اليوم الخيري سيبدأ بتجمع ما يقارب 300 دراجة من مختلف الفئات في تمام الساعة التاسعة صباحا امام مبنى شركة زين الاردن (الشريك الاستراتيجي ) والانطلاق الساعة العاشرة صباحاً بمجموعة واحدة و بشكل مسيرة وبمرافقة الجهات الرسمية و إشراف المعهد المروري الاردني باتجاه شركة هارلي-ديفيدسون عمان -طريق المطار

وحسب المجموعة سيتبع المسيرة يوم احتفالي مميّز بأجواء عائلية تتضمن بيع المأكولات والمشروبات وانشطة عائلية وموسيقية وانشطة خاصة بالأطفال بالإضافة الى فعاليات توعوية والتي تبدأ في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا ولغاية الخامسة مساءً.

وذكرت أن هذه الفعالية تقام سنوياً بمشاركة نخبة من الشركات الاردنية الداعمة بالإضافة الى عدد كبير من المتطوعين والذين يعملون معاً لإنجاحها وبما يرسخ مفهوم التكافل الاجتماعي والوعي الانساني.

ودعت المجموعة الجميع للمشاركة باليوم الخيري والمساهمة في إنجاح هذه المبادرة التي تجمع القلوب من أجل الأمل والحياة.