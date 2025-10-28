الصمادي : تراجع الهجمات السيبرانية في الأردن بفضل الإجراءات ووعي المواطنين

وطنا اليوم:قال رئيس المركز الوطني للأمن السيبراني، محمد الصمادي، إن عدد الهجمات السيبرانية في الأردن انخفض خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الإجراءات الوقائية المتخذة وارتفاع مستوى وعي المواطن الأردني.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد الثلاثاء للإعلان عن فعالية مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا في الأمن السيبراني (C8 2025)، بمشاركة واسعة من قادة الفكر والخبراء والمتخصصين في مجالات الأمن السيبراني وتكنولوجيا المستقبل

وأكد الصمادي أن انعقاد الفعالية برعاية سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، تأتي في ظل التسارع بالابتكار الرقمي التي يشهدها العالم، وهي خطوة استراتيجية واستمرار لمسيرة الريادة التي يقودها الأمير الحسين، لافتا إلى رعاية ولي العهد للفعالية تجسد الاهتمام الكبير بالتحول الرقمي.

وأشار الصمادي إلى أن الفعالية تهدف إلى توحيد الجهود الوطنية في مجال الأمن السيبراني والتركيز على الجهود الأردنية بهذا القطاع، مشددا على أن الفضاء السيبراني في الأردن آمن.

ولفت إلى المركز بصدد المراحل النهائية لإنجاز البرنامج التنفيذي المرتبطة بالاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني.

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة سوفكس الأردن راتب أبو الراغب إنه ستتم التركيز خلال الفعالية على تقدم الأردن في المجال السيبراني.

وأكد أبو الراغب أن قطاع تكنولوجيا المستقبل لا يقتصر على الجانب العسكري فقط بل يشمل المدني والعسكري.

وتعد الفعالية، التي ستُعقد من 18 وحتى 20 تشرين الثاني 2025، منصة إقليمية متخصصة في الأمن السيبراني، تهدف إلى ترسيخ مكانة الأردن في مجال الأمن السيبراني انسجاما مع التقدم التكنولوجي المتسارع في تقنيات المستقبل.

وتجمع الفعالية نخبة من صنّاع القرار والخبراء من مختلف القطاعات التقنية لبحث أبرز التوجهات العالمية، واستعراض حلول مبتكرة في مجالات الأمن السيبراني والتقنيات الرقمية المتطورة.

وتتضمن الفعالية مجموعة من الأنشطة المصاحبة، أبرزها قمة “دوت سايبر” للأمن السيبراني، مسابقة “آرميثون” للأمن السيبراني المخصصة للجيوش والأجهزة الأمنية، ومعرض مؤتمر الذكاء الاصطناعي في تقنيات الدفاع والأمن السيبراني، إضافة إلى جلسات المحاكاة ومسابقة الاختراق الحي.

وتجسد رعاية سموه للفعالية حرص جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي العهد على دعم الجهود الوطنية في مجال التكنولوجيا والأمن السيبراني، وتعزيز حضور الأردن كمحور إقليمي في هذا القطاع الحيوي.