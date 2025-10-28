بنك القاهرة عمان
انطلاق ورشة أساسيات التصوير الفوتوغرافي في المركز الثقافي الملكي

28 أكتوبر 2025
وطنا اليوم: انطلقت فعاليات ورشة “أساسيات التصوير الفوتوغرافي من الهواية إلى الاحتراف” برعاية وزارة الثقافة وبتنظيم المركز الثقافي الملكي، بإشراف المصور الفوتوغرافي الأردني سامي الزعبي مدرب الورشة، وبمشاركة نحو مئة مشارك من المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي.

وقال مدير المركز الثقافي الملكي المخرج وصفي الطويل، إن المركز يحرص على استضافة ورش تدريبية نوعية تسهم في تمكين الشباب من تطوير مهاراتهم الفنية وتحويل شغفهم بالتصوير إلى احتراف يواكب التطورات التقنية في هذا المجال.

ويعد الزعبي من أبرز المصورين الأردنيين، حيث اعتمدت له أربع صور عام 2021 كطوابع بريدية تذكارية بمناسبة مئوية الدولة، كما مثل الأردن في معرض فوتوغرافي بالمغرب عام 2016، وله ثمانية معارض شخصية وعدد من المشاركات المحلية والدولية.

وتستمر الورشة ثلاثة أيام، وتهدف إلى تطوير مهارات المشاركين في أساسيات التصوير الاحترافي، وصقل رؤيتهم الفنية ضمن جهود وزارة الثقافة في دعم الحراك الإبداعي في المملكة.


