لاجئون سوريون في الأردن يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الشتاء والمدارس

وطنا اليوم:يخطط العديد من اللاجئين السوريين في الأردن لتأجيل عودتهم إلى ما بعد فصل الشتاء، بسبب تردي أوضاع السكن وصعوبة التنقل في الطقس البارد، إضافة إلى العام الدراسي، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأشار العديد من اللاجئين في تقرير إلى أنهم يخططون لتأجيل عودتهم حتى تتحسن الظروف، خاصة فيما يتعلق بالسكن والطقس، مع توقعات بتكرار هذا الاتجاه خلال فصل الشتاء المقبل.

كما تميل وتيرة العودة إلى الانخفاض خلال شهر رمضان، إذ يفضل كثير من اللاجئين قضاء الشهر الفضيل في الأردن قبل تنظيم عودتهم. ومع توقع حلول رمضان في فصل الشتاء 2026، يُتوقع أن تؤجل العديد من الأسر عودتها إلى ما بعد عيد الفطر.

وتشير تحليلات بيانات العودة المتوفرة لدى المفوضية إلى أن حركات العودة موسمية بدرجة كبيرة، وتتأثر بعوامل عملية مثل الأوضاع الأمنية في سوريا، والتقويم الدراسي، والظروف الجوية، والعطلات الكبرى.

ولفتت المفوضية إلى أن ذروة العودة عادة ما تكون في تموز، ثم تنخفض تدريجيا خلال آب وأيلول، سواء في المخيمات أو في المناطق الحضرية.

وبحسب المفوضية، فقد عاد نحو 165,000 لاجئ مسجل لديها من الأردن إلى سوريا منذ 8 كانون الأول 2024 حتى 18 تشرين الأول 2025، موضحة أن الخصائص الديموغرافية للعائدين بقيت مستقرة، حيث تمثل النساء والفتيات نحو 49% من إجمالي العائدين، بينما يشكل الأطفال نحو 43%، والرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عاماً نحو 19%.

وأضاف التقرير أنه باستثناء بعض التغيرات الطفيفة، بقيت الأنماط الديموغرافية مستقرة نسبيا طوال العام؛ ففي بداية 2025 شكلت النساء والفتيات 45% من العائدين، والأطفال 44%، بينما بلغت نسبة الرجال (18-40 عاما) 23%. وما زال معظم اللاجئين يعودون من المجتمعات المضيفة، خصوصا من عمّان وإربد.

وتظهر بيانات عودة الأسر منذ كانون الأول 2024 أن نحو 57% من الأسر عادت بكامل أفرادها، بينما شهدت نحو 43% عودات جزئية، حيث بقي بعض الأفراد في الأردن. وتشير إفادات اللاجئين إلى أن الأسر تتبع استراتيجيات مختلفة للعودة حسب ظروفها؛ ففي نصف الحالات تقريبا عادت الزوجات أولا إلى سوريا بينما بقي الأزواج في الأردن للعمل، وفي النصف الآخر عاد الأزواج أولا لتأمين السكن والاستقرار، تمهيدا لالتحاق بقية أفراد الأسرة لاحقاً.

وفي سياق متصل، تواصل المفوضية تنفيذ مبادرة المساعدات النقدية للعودة الطوعية، التي أطلقتها في أيلول الماضي ضمن مخيمي الزعتري والأزرق. وتشمل المعايير الجديدة للمساعدة الأسر الكبيرة (سبعة أفراد أو أكثر)، والأسر التي عاد بعض أفرادها إلى سوريا بالفعل، إضافة إلى الفئات الأساسية المستحقة مثل الأسر التي تضم أشخاصاً من ذوي الإعاقة، أو مرضى مزمنين، أو كبار السن، أو الأسر التي تعيلها نساء.

وبينت المفوضية أنه حتى 20 تشرين الأول الحالي، تم تقديم المساعدة النقدية لما يقارب 1,650 لاجئاً ضمن المرحلة التجريبية، بينما تلقى الخط الساخن للمفوضية أكثر من 1,300 مكالمة للاستفسار عن البرنامج، وثبتت أهلية 41% من المتصلين، حيث يمنح المستفيدون مدة أسبوعين للعودة إلى سوريا بعد استلام المساعدة.

وأكدت مفوضية اللاجئين أنها تواصل تقديم الدعم اللوجستي في النقل، حيث سهلت في 23 تشرين الأول انتقال نحو 40 لاجئاً من الأردن إلى سوريا، مشيرة إلى أنه منذ بدء مبادرة النقل في 20 كانون الثاني 2025، قدمت الدعم لأكثر من 9,850 لاجئاً، بالتنسيق مع مكتبها في سوريا لضمان استقبال ومساندة العائدين عند وصولهم إلى وجهاتهم النهائية.

وشددت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على أن العودة إلى سوريا تظل قرارا فرديا وطوعيا بالكامل، وأنها مستمرة في تقديم الدعم اللازم للاجئين الراغبين في العودة بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم ويضمن استقرارهم المستقبلي.