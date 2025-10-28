أمانة عمان تطلق المسار الأخضر بـ 15 حافلة كهربائية جديدة ضمن الباص السريع

وطنا اليوم:تطلق أمانة عمان، الثلاثاء، 15 حافلة كهربائية جديدة ضمن منظومتها الحديثة للنقل العام في المدينة، تحت شعار “المسار الأخضر”.

وأفاد مصدر بأن هذه الحافلات ستعمل يوميًا على 96 جولة ضمن المسار الجديد “المسار الأخضر”، الذي يمتد من مجمع رغدان إلى محطة صويلح.

رئيس لجنة أمانة عمان يوسف الشواربة، قال عبر منصة إكس “تجسيدا لرؤى سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله نحو رفع كفاءة النقل العام، تم اليوم البدء بتشغيل 15 حافلة كهربائية ضمن منظومة الباص السريع التردد ولأول مرة، مؤكدين التزامنا بالحلول المستدامة والبيئة النظيفة والنقل الذكي”.

ويقدر عدد الحافلات العاملة في نظام الباص سريع التردد وباص عمّان بنحو 300 حافلة، منها 175 حافلة مخصصة للباص سريع التردد و131 حافلة لباص عمّان، ما يعكس التوسع المستمر في شبكة النقل العام التي تهدف إلى تحسين خدمات النقل في العاصمة.

ويعتبر الباص سريع التردد أول نظام نقل سريع في مدينة عمّان، حيث يقدم خدمة نقل عام مرنة ومتكاملة، تتيح للمواطنين التنقل بشكل سريع وآمن. يعتمد النظام على حافلات ذات سعة كبيرة تسير على مسارب مخصصة، مع ترددات تصل إلى 3 دقائق، ويشمل محطات حديثة ومتطورة.

ويتم تصميم نظام الباص السريع ليكون جزءًا من شبكة نقل عام متكاملة، حيث لا يقتصر على الحافلات فقط، بل يتكامل مع شبكة من وسائل النقل الأخرى مثل الحافلات العادية والمركبات الصغيرة، بهدف إيصال الركاب إلى أقرب محطة للباص سريع في أقصر وقت ممكن، مما يقلل من فترة الانتظار ويعزز تجربة النقل العام في العاصمة.

ويذكر أن إجمالي عدد مستخدمي وسائل النقل العام في العاصمة خلال الربع الأول من عام 2025 بلغ نحو 7,208,228 راكبًا عبر الباص سريع التردد، و3,593,044 راكبًا عبر باص عمّان