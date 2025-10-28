البنك الأردني الكويتي يطلق برنامج “JKB Thrive” لتعزيز الصحة النفسية لموظفيه

وطنا اليوم:في إطار التزامه المستمر برعاية موظفيه وتوفير بيئة عمل صحّية ومتوازنة، أطلق البنك الأردني الكويتي برنامج “” JKB Thrive تحت شعار “Move Well, Think Well, Prosper” الذي يهدف إلى تمكين الموظفين من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية، وتبني أنماط حياة صحية ومتوازنة، بالإضافة إلى الارتقاء بأدائهم ضمن بيئة عمل صحية وداعمة، ويقدم البرنامج مجموعة من الورش التوعوية، الجلسات التفاعلية، والمبادرات المختلفة التي تُعنى بالصحة النفسية واللياقة البدنية والوعي المالي

وانطلقت أولى فعاليات البرنامج بورشة توعوية بعنوان “خلينا نحكي بصراحة”، قدمتها منصة Arab Therapy الرائدة في مجال تقديم خدمات الدعم النفسي وتوفير جلسات واستشارات عبر الانترنت للموظفين، بحضور عدد من موظفي البنك من مختلف الإدارات، حيث ركزت الورشة على تعزيز مفهوم “الصحة النفسية” وأهمية الوعي الذاتي والتوازن بين متطلبات العمل والحياة، بالإضافة إلى التعريف بخدمات Arab Therapy وآلية استفادة الموظفين منها.

كما نظّم البنك جلسة توعوية خاصة بمناسبة شهر التوعية بالصحة النفسية، بالتعاون مع منصة “Nuddge Space”، وهي مساحة أردنية رائدة في مجال التطوير الذاتي والمهني، ركّزت على مفهوم “الصحة النفسية (Wellbeing) ” وكيفية دمجها في أنماط الحياة اليومية، من خلال تجربة تفاعلية قادها المدرب خليل بطرس وهاب، وهو أول أردني ينضم إلى فريق المدرب العالمي جون ماكسويل، المرجع الأول في القيادة والتطوير الشخصي والمؤسسي على مستوى العالم.

وأكّد رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك الأردني الكويتي السيد عماد مغاري: ” نؤمن في البنك بأن الموظف هو جوهر نجاح المؤسسة، وأن دعمه نفسياً ومهنياً يعزز من أدائه ويزيد من إحساسه بالانتماء والرضا الوظيفي. من خلال برنامج JKB Thrive، نهدف إلى ترسيخ ثقافة بيئة عمل صحية ومستدامة تًمكّن موظفينا من تحقيق التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية، بما ينعكس إيجاباً على مسيرتهم وعلى نتائج البنك ككل.”

ويأتي إطلاق برنامج JKB Thrive تأكيداً على التزام البنك نحو ترسيخ ثقافة العناية الشاملة بالإنسان في بيئة العمل، باعتبار الموظف الثروة الحقيقية باعتباره الركيزة الحقيقية للتقدّم والنجاح المؤسسي.