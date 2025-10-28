بنك الإسكان يطلق حملة استرداد نقدي لعملاء Iskan Youth وفرصة لربح سيارة

وطنا اليوم:أطلق بنك الإسكان حملة استرداد نقدي مخصصة لعملاء برنامج Iskan Youth، وذلك على مشترياتهم التي يتم تسديد قيمتها باستخدام بطاقات الدفع المباشر والبطاقات الائتمانية التي يقدمها البرنامج، والمصمم خصيصاً لعملاء البنك من فئة الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18-25 عاماً.

وقد انطلقت الحملة في الأسبوع الثاني من شهر تشرين الأول وستستمر حتى نهاية شهر كانون الأول من العام الحالي 2025، مشتملة على تقديم عدة جوائز للعملاء من مستخدمي البطاقات الائتمانية، ومن أبرزها استرداداً نقدياً شهرياً بنسبة 10% على مجموع مشترياتهم، كما سيحظى 200 رابح في كل شهر بالحصول على استرداد نقدي بنسبة 50% على المشتريات من مستخدمي بطاقات الدفع المباشر وبحد أقصى 100 دينار، بالإضافة إلى فرصة ربح سيارة لعميل واحد نهاية الحملة.

وتعد هذه الحملة جزءاً من سلسلة حملات متنوعة يسعى البنك من خلالها لتعزيز التجربة المصرفية الرقمية لعملائه الشباب، بمنحهم العديد من المزايا والمكافآت الحصرية والجوائز القيمة، وذلك ضمن استراتيجية البنك التي يدعم من خلالها توجهات المجتمع نحو الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بدلاً عن النقد.

ويشار إلى أن برنامج Iskan Youth يعتبر من أهم برامج البنك المخصصة لتلبية احتياجات الشباب المصرفية والمالية والتي تساعدهم في التخطيط المالي ومتابعة مصاريفهم. ويقدم البرنامج تجربة مريحة وسهلة من خلال تطبيق إسكان موبايل” Iskan Mobile”؛ مع مجموعة متكاملة من الخدمات والمزايا الاستثنائية التي تشمل: فتح الحسابات البنكية دون حد أدنى للرصيد، وخدمات الدفع الرقمية بواسطة QR code، بالإضافة إلى خدمة تقسيم الفواتير بين الأصدقاء، مع إمكانية الاستفادة من الإعفاءات التي يقدمها البرنامج على العديد من العمولات والرسوم البنكية، والحصول على المكافآت المقدمة من خلال إسكان كوينز، والخصومات المباشرة لدى المحلات والمتاجر التي تستهدف عملاء البرنامج، إلى جانب المشاركة في سحوبات جوائز حسابات التوفير.