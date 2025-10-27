بنك القاهرة عمان
“جوجل” و”التعليم العالي” تتيحان “Gemini” المدفوع مجانا لطلبة الأردن

20 ثانية ago
وطنا اليوم:أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن تعاون مع شركة Google، ضمن مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل، يتيح لجميع الطلبة في جامعات المملكة استخدام النسخة المدفوعة من “Google Gemini”، أحد أبرز أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة، بشكل مجاني لمدة عام.
وقالت الوزارة في بيان، اليوم الإثنين إنه سيتم اعتماد البريد الإلكتروني الشخصي للطالب على Gmail، والتحقق من حالته الدراسية الحالية للحصول على العرض.
وأكدت، أن تزويد الطلبة في الجامعات بأدوات الذكاء الاصطناعي، يسهم في تطوير المهارات ويعزز القدرات والابتكار، انسجاما مع توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، باستخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم.
وسيتمكن الطلبة من الوصول إلى نموذج “Gemini 2.5 Pro” الذي يتضمن ميزات خاصة بالتعلم من ضمنها ميزة البحث المتعمق، وإمكانية توليد المحتوى والنصوص والصور ومقاطع الفيديو، إضافة إلى أداة “NotebookLM” المفيدة للباحثين، ومساحة تخزينية سعتها 2 تيرابيت للملفات، والصور على Google Drive وصور Google.
ويمكن لجميع طلبة الجامعات في الأردن، ممن هم فوق سن 18 عام، التسجيل للحصول على الاشتراك المجاني لمدة سنة كاملة ابتداء من تاريخ التسجيل، وقبل التاسع من ديسمبر، عبر الموقع الإلكتروني التالي:

(gemini.google/students)


