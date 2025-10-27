برعاية الفراية وبحضور المعايطة.. إطلاق حملة نعم للحياة لا للمخدرات من جامعة اليرموك

وطنا اليوم:رعى وزير الداخلية مازن الفراية، اليوم الاثنين، فعاليات الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “نعم للحياة… لا للمخدرات”، والتي أطلقتها مديرية الأمن العام في جامعة اليرموك، بحضور مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، ورئيس الجامعة الدكتور مالك الشرايري ومحافظ اربد رضوان العتوم.

وتهدف الحملة إلى تعزيز الوعي المجتمعي بخطر آفة المخدرات وسبل الوقاية منها، في إطار رؤية وطنية شمولية تشاركية تجمع بين المؤسسات الرسمية والأكاديمية والشبابية، مع تركيز خاص على طلبة الجامعات والشباب، بوصفهم الفئة الأقدر على إحداث التغيير الإيجابي في المجتمع.

وأكد وزير الداخلية، في كلمة ألقاها خلال الحفل، أن مكافحة المخدرات مسؤولية وطنية مشتركة لا تقتصر على الجهود الأمنية فقط، بل تتكامل مع دور الأسرة والمدرسة والجامعة ووسائل الإعلام في حماية المجتمع وتحصين الشباب من هذه الآفة الخطيرة.

وأعرب الفراية، عن شكره وتقديره لمديرية الأمن العام على جهودها الكبيرة في مكافحة المخدرات من خلال الملاحقة الأمنية للمروجين وتنفيذ برامج التوعية والوقاية والعلاج، كما ثمن دور جامعة اليرموك في احتضان هذه الفعالية، مؤكدا أهمية الدور التوعوي للجامعات في بناء جيل واع قادر على أن يقول: “نعم للحياة… لا للمخدرات”.

من جانبه، أكد مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، أن المديرية ماضية في جهودها لحماية المجتمع من هذه الآفة عبر استراتيجية متكاملة تشمل المحاور الأمنية والتوعوية والعلاجية، مشيرا إلى أن التصدي للمخدرات مسؤولية جماعية تتطلب وعي المجتمع وتكاتف جميع الجهود الوطنية.

من جهته، عبر رئيس جامعة اليرموك الدكتور الشرايري، عن اعتزاز الجامعة باستضافة هذه الفعالية واختيارها لانطلاق هذه الحملة الوطنية، التي تجسد الشراكة الفاعلة بين المؤسسات الأمنية والأكاديمية لخدمة المجتمع، مشيدا بدور طلبة الجامعة في نشر ثقافة الوعي والالتزام، ومساندة الجهود الوطنية في الوقاية من المخدرات.

وتخلل الحفل مباراة ودية جمعت بين لاعبي المنتخب الوطني القدامى والحاليين، أقيمت في أجواء مفعمة بالحماس والروح الرياضية، إيصالا لرسالة شبابية هادفة مفادها أن الرياضة طريق للحياة… لا للمخدرات.

كما اشتمل الحفل على معرض توعوي خارجي أقيم في ساحات الجامعة، عرضت خلاله مواد مرئية ومنشورات تثقيفية حول أخطار المخدرات ووسائل الوقاية منها، إلى جانب عرض قصص وتجارب ناجحة في العلاج وإعادة التأهيل.

وحضر الحفل عدد من كبار ضباط الأمن العام والحكام الإداريين في محافظة إربد، وممثلي المؤسسات الرسمية والأهلية، وأعضاء مجالس الأمن المحلي، وجمع غفير من طلبة جامعة اليرموك وطلبة المدارس.

وتستمر الحملة التوعوية لمدة أسبوعين، تتركز خلالها الفعاليات والأنشطة على فئة الشباب بهدف تعزيز قيم الحياة والوعي بخطر المخدرات وأثرها على الفرد والمجتمع.