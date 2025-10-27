بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

نقيب الممرضين: خطاب الملك مصدر فخر واعتزاز ووحدة وطنية

دقيقتان ago
نقيب الممرضين: خطاب الملك مصدر فخر واعتزاز ووحدة وطنية

وطنا اليوم:عبّر نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الروابدة، عن فخره واعتزازه الكبيرين بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أنه عبّر بصدق عن وجدان كل أردني وأردنية وجسّد حكمة القائد وعمق الانتماء للوطن. وأوضح الروابدة أن الخطاب كان شاملاً وقويًا، ووضع ملامح المرحلة المقبلة بوضوح وثقة، مؤكداً استمرار مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن بعزم لا يلين، وروح من المسؤولية المشتركة بين القيادة والشعب.

وقال الروابدة إن الخطاب حمل مضامين سامية تجسد رؤية ملكٍ يؤمن بشعبه، ويقف إلى جانب قضاياه الداخلية والعربية بثبات وشجاعة، مشيداً بالموقف الملكي الثابت تجاه أهلنا في غزة، الذي يعكس التزام الأردن بالدفاع عن الحق والإنسانية. وأشار إلى أن جلالته أولى الشباب الأردني مكانتهم المستحقة، بوصفهم طاقة الوطن وصنّاع مستقبله المشرق.

وأكد الروابدة أن كلمات جلالة الملك كانت نبراساً من الإلهام والثقة، ورسالة واضحة بأن الأردن سيبقى قويًا، عصياً على التحديات، متمسكاً بثوابته وهويته الراسخة، وماضياً نحو مستقبل أفضل بقيادة هاشمية حكيمة وشعب واعٍ ومخلص. وختم بالقول إن الأردنيين يعتزون بقيادتهم الهاشمية التي علمتهم أن حب الوطن هو عمل وعطاء، وأن الأردن سيبقى كما أراده جلالته، وطن الكرامة والعز والفخر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
15:00

المومني: قمة الابتكار للشباب تتوافق مع رؤية الأردن الاقتصادية

14:52

مطار الملكة علياء يدشّن رحلات مباشرة من شتوتغارت الألمانية

14:45

أمانة عمان تباشر تعبيد شارع الأردن باتجاه منطقتي الجبيهة وأبو نصير

14:41

وزير الخارجية يثمن موقف الرئيس الأميركي الحازم ضدّ ضمّ الضفة الغربية

14:35

منصّة زين للإبداع شريكاً استراتيجياً لـ “ملتقى الصنّاع” بنسخته الثانية

14:30

“المحامين” تشيد بخطاب العرش وثمن دعوة جلالته إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص والإصلاح

14:04

الحدادين: حديث جلالة الملكة رانيا رسالة إنسانية عميقة تؤكد أن الأمل بالسلام ليس وهماً بل موقفاً شجاعاً وصوت الحق في زمن القسوة

14:00

الامانة تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات

13:54

مش خلص أخذتوا حقوقكم؟؟

13:52

الدكتور جعفر حسان وفصلاً جديداً بنظريته البناء في رحم الأزمات

13:51

بيان رسمي صادر عن رئيس جامعة جدارا

13:49

توقيف موظف سابق في مستشفى الجامعة بتهم الاحتيال وإهدار المال العام

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا