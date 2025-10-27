نقيب الممرضين: خطاب الملك مصدر فخر واعتزاز ووحدة وطنية

وطنا اليوم:عبّر نقيب الممرضين والممرضات والقابلات القانونيات محمد الروابدة، عن فخره واعتزازه الكبيرين بخطاب جلالة الملك عبدالله الثاني، مؤكداً أنه عبّر بصدق عن وجدان كل أردني وأردنية وجسّد حكمة القائد وعمق الانتماء للوطن. وأوضح الروابدة أن الخطاب كان شاملاً وقويًا، ووضع ملامح المرحلة المقبلة بوضوح وثقة، مؤكداً استمرار مسيرة الإصلاح والتحديث في الأردن بعزم لا يلين، وروح من المسؤولية المشتركة بين القيادة والشعب.

وقال الروابدة إن الخطاب حمل مضامين سامية تجسد رؤية ملكٍ يؤمن بشعبه، ويقف إلى جانب قضاياه الداخلية والعربية بثبات وشجاعة، مشيداً بالموقف الملكي الثابت تجاه أهلنا في غزة، الذي يعكس التزام الأردن بالدفاع عن الحق والإنسانية. وأشار إلى أن جلالته أولى الشباب الأردني مكانتهم المستحقة، بوصفهم طاقة الوطن وصنّاع مستقبله المشرق.

وأكد الروابدة أن كلمات جلالة الملك كانت نبراساً من الإلهام والثقة، ورسالة واضحة بأن الأردن سيبقى قويًا، عصياً على التحديات، متمسكاً بثوابته وهويته الراسخة، وماضياً نحو مستقبل أفضل بقيادة هاشمية حكيمة وشعب واعٍ ومخلص. وختم بالقول إن الأردنيين يعتزون بقيادتهم الهاشمية التي علمتهم أن حب الوطن هو عمل وعطاء، وأن الأردن سيبقى كما أراده جلالته، وطن الكرامة والعز والفخر.