مطار الملكة علياء يدشّن رحلات مباشرة من شتوتغارت الألمانية

وطنا اليوم:استقبل مطار الملكة علياء الدولي، الاثنين، أولى رحلات يورو وينغز، شركة الطيران الاقتصادي التابعة لمجموعة لوفتهانزا، معلنا بذلك إطلاق مسار جوي مباشر يربط بين مدينتَيْ شتوتغارت الألمانية وعمّان.

ويُعدّ هذا المسار؛ الأول من نوعه لكلٍّ من الشركة والوجهة؛ حيث ستُسيّر الرحلات بمعدل رحلة أسبوعيا، على أن تُرفع وتيرتها إلى رحلتين أسبوعيا ابتداءً من كانون الأول 2025.

يُجسّد انضمام يورو وينغز إلى شبكة شركات الطيران العاملة عبر مطار الملكة علياء الدولي، التزام مجموعة المطار الدولي المتواصل بتوسيع نطاق الوصول العالمي إلى الأردن وتقديم خيارات سفر أوسع للمسافرين، مما يُعزّز مكانة المملكة بوصفها مركزا متناميا للسياحة والأعمال والتبادل الثقافي في المنطقة.

واُستقبلت الرحلة بتحية أقواس الماء التقليدية، بحضور ممثلين عن الشركة، ومجموعة المطار الدولي، وهيئة تنشيط السياحة الأردنية، ومينزيس لخدمات الطيران، وكيل المناولة الأرضية لـيورو وينغز، والوكيل العام لمبيعات الشركة في الأردن.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة المطار الدولي نيكولا دفيليير “يسعدنا أن نرحّب بطيران يورو وينغز في مطار الملكة علياء الدولي، في خطوة جديدة ضمن مساعينا المستمرة لتعزيز الربط الجوي للأردن مع الأسواق الأوروبية الرئيسة”.

وأضاف “بوصفها شركة الطيران الاقتصادي التابعة لمجموعة لوفتهانزا، توفّر يورو وينغز للمسافرين خيارات ميسّرة ومرنة لاستكشاف الأردن وألمانيا على حدّ سواء، مما يدعم حركة السياحة والأعمال بين البلدين”.

وتابع الرئيس التنفيذي للمجموعة “نتطلّع إلى بناء علاقة قوية ومستدامة مع يورو وينغز، بينما نواصل تشكيل تجربة سفر مُرَحِّبة تجعل المسافرين يشعرون كأنهم في بيتهم في البوابة الجوية الرئيسة للأردن على العالم”.

وصرّح رئيس شؤون المطارات وشبكة الوجهات في رينالد فرانكيفيتس: “يسعدنا إضافة عمّان إلى شبكة مسارات يورو وينغز، مما يُوسّع نطاق وجهاتنا متوسطة المدى ويُقرّب الأردن –بوصفه وجهة سياحية آسرة– من جنوب ألمانيا بشكل أكبر”.

وأضاف “العاصمة عمّان، بما تزخر به من تنوّع ثقافي وتاريخ يمتدّ لأكثر من تسعة آلاف عام، تأسر الزائرين بمزيجٍ مدهش من المعالم الأثرية العريقة والحياة المدنية العصرية، إلى جانب كرم الضيافة المميز. ونحن على ثقة بأن سهولة الوصول إلى الأردن والتعاون الوثيق القائم مع شركائنا في مطار الملكة علياء الدولي سيجعلان من البلاد وجهة مفضّلة للعديد من المسافرين الجدد”.