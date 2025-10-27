“المحامين” تشيد بخطاب العرش وثمن دعوة جلالته إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص والإصلاح

وطنا اليوم – أشادت نقابة المحامين الأردنيين بخطاب العرش السامي الذي ألقاه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم، في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، مؤكدة اعتزازها بالمضامين الوطنية والرسائل العميقة التي حملها الخطاب.

وقالت النقابة في بيان لنقيب المحامين يحيى ابوعبود، إنها تلقت خطاب العرش “بكل معاني الفخر والاعتزاز”، مثمنة المواقف المبدئية والتاريخية والمستقبلية التي عبّر عنها جلالته، والتي تعكس إيمانه العميق بشعبه واعتزازه بتضحيات الأردنيين عبر التاريخ ودورهم في بناء الوطن والدفاع عن استقلاله ونهضته.

وأكدت النقابة أن كلمات جلالة الملك تمثل دافعاً لكل الأردنيين لبذل المزيد من العطاء والتضحية، وتجديد العهد على مواصلة العمل في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة، مشددة على وقوفها خلف جلالته في مواقفه الوطنية والعربية والإسلامية المشرفة.

وأعربت النقابة عن اعتزازها بتأكيد جلالة الملك على مكانة الجيش العربي الأردني والأجهزة الأمنية، الذين يجسدون قيم البطولة والفداء، ويفتخر بهم كل أبناء الوطن كما يفخرون بتضحيات الآباء والأجداد في الدفاع عن الأردن وفلسطين.

وثمنت نقابة المحامين دعوة جلالته إلى تعزيز دولة القانون والمؤسسات وتكافؤ الفرص ودعم مسيرة الإصلاح والحياة السياسية في إطار الثوابت الوطنية الراسخة، مشيرة إلى أن هذه المبادئ تشكل أساساً لاستمرار الأردن في أداء دوره تجاه أبنائه وقضايا الأمة.

كما جدّدت النقابة تأكيدها الوقوف خلف جلالة الملك في مواقفه الثابتة الداعمة للحق الفلسطيني ورفض العدوان الصهيوني، ودعوته إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ووقف الاستيطان، وتقديم الدعم الإغاثي والإنساني والقانوني للشعب الفلسطيني، والتصدي لمحاولات تهويد المقدسات وتعزيز الوصاية الهاشمية عليها.

وأكدت النقابة أن الوحدة الوطنية والتلاحم بين أبناء الشعب الأردني ستظل النهج الثابت الذي يسير عليه الأردنيون، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، حفظهما الله ورعاهما.