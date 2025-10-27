بنك القاهرة عمان
الحدادين: حديث جلالة الملكة رانيا رسالة إنسانية عميقة تؤكد أن الأمل بالسلام ليس وهماً بل موقفاً شجاعاً وصوت الحق في زمن القسوة

28 ثانية ago
وطنا اليوم –  أكّد المحامي أكثم خلف الحدادين أن المقابلة التي أجرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله مع برنامج بانوراما على قناة الـ(بي بي سي) البريطانية تحمل في طياتها رسالة إنسانية وسياسية عميقة، تعبّر عن الموقف الأردني الثابت بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين تجاه القضية الفلسطينية العادلة.

وأضاف الحدادين أن إشادة جلالتها بجهود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الضغط الفعلي على إسرائيل من أجل وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، تمثل رؤية متوازنة تعترف بجهود كل من يسعى بصدق لإيقاف نزيف الدم والدمار، وتؤكد أن الأردن يساند كل مبادرة تفتح نافذة أمل نحو السلام العادل والشامل.

وأشار الحدادين إلى أن قول جلالة الملكة إن “الأمل في السلام الدائم ممكن، وهذا ليس ساذجاً بل شكل من أشكال التحدي” يعكس عمق الوعي والجرأة في مواجهة واقع مليء بالتعقيدات، ويؤكد أن اختيار الأمل موقف صعب لكنه الطريق الوحيد الذي يحفظ كرامة الإنسان ولا ينكر على الفلسطينيين حقوقهم أو كفاحهم أو إنسانيتهم.

وختم الحدادين تصريحه بالقول: إن حديث جلالة الملكة رانيا لم يكن مجرد مقابلة إعلامية، بل صرخة وعي ورسالة ضمير، تعيد التذكير بأن صوت الأردن، بقيادته الهاشمية، سيبقى الأكثر إنصافاً وعدلاً ونبلاً في الدفاع عن فلسطين والإنسانية جمعاء .
 


