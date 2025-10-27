بنك القاهرة عمان
الامانة تطلق حملة عمان بيتنا للحد من إلقاء النفايات من المركبات

وطنا اليوم:أطلق رئيس لجنة أمانة عمّان الدكتور يوسف الشواربة، اليوم الاثنين، الحملة السنوية “عمان بيتنا” التي تهدف إلى الحد من ظاهرة إلقاء النفايات العشوائية من نوافذ المركبات، وذلك بالشراكة مع شركة زين الأردن.
وتسعى الحملة إلى تعزيز السلوك الإيجابي والمسؤول في التعامل مع النفايات داخل المركبات، من خلال توزيع أكياس نفايات ورقية مخصصة للسيارات، تشجع على الحفاظ على نظافة المدينة والبيئة.
وأكد الشواربة أن نظافة عمّان مسؤولية مشتركة بين الأمانة والمواطنين، مشيراً إلى أهمية الالتزام بعدم إلقاء النفايات في الشوارع أو من نوافذ المركبات، و ضرورة المحافظة على المظهر الحضاري للعاصمة، من خلال استدامة المبادرات البيئية والمجتمعية.
من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين، طارق البيطار، أن مشاركة شركة زين في الحملة تأتي انطلاقا من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ، واستمرارا لشراكتها الاستراتيجية مع أمانة عمّان في دعم المبادرات والحملات التي تسهم في نشر الوعي في المجتمع، مؤكداً على حرص الشركة المتواصل على حماية البيئة، وإطلاق المبادرات التي تعنى بالاستدامة البيئية في كافة أنحاء المملكة والمشاركة فيها، بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.
وتُعد حملة “عمان بيتنا”، التي أطلقتها أمانة عمّان عام 2010، مبادرة بيئية مجتمعية تهدف إلى تعزيز الانتماء والمسؤولية تجاه المدينة، إلى جانب رفع الوعي بأهمية الحد من السلوكيات السلبية، مثل إلقاء النفايات من المركبات.
وتتضمن فعاليات الحملة هذا العام توزيع نحو 100 ألف كيس نفايات ورقي في مختلف مناطق أمانة عمان ، والمرافق العامة، ومجمعات النقل والمرافق الحيوية


