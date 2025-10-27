وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفير الكويتي في عمان

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه في حرم الوزارة اليوم الخميس سعادة السفير الكويتي في الأردن السيد حمد راشد المري، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وقد أكد الوزير محافظة خلال اللقاء على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إستقطاب مزيد من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية، وتجدر الإشارة إلى أن هناك قرابة (2700) طالباً وطالبة من دولة الكويت الشقيقة يدرسون حالياً في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وقد حضر اللقاء السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد