بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. جامعات

وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفير الكويتي في عمان

47 ثانية ago
وزير التعليم العالي والبحث العلمي محافظة يلتقي السفير الكويتي في عمان

وطنا اليوم:التقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة في مكتبه في حرم الوزارة اليوم الخميس سعادة السفير الكويتي في الأردن السيد حمد راشد المري، حيث تم خلال اللقاء التأكيد على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الجانبين الشقيقين، كما تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، إضافةً إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات الأكاديمية، وتبادل الطلبة، وتوسيع آفاق التعاون بين الجامعات والمؤسسات التعليمية.
وقد أكد الوزير محافظة خلال اللقاء على حرص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إستقطاب مزيد من الطلبة الكويتيين للدراسة في الجامعات الأردنية، والعمل على تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجههم للالتحاق بالجامعات الأردنية، وتجدر الإشارة إلى أن هناك قرابة (2700) طالباً وطالبة من دولة الكويت الشقيقة يدرسون حالياً في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية، وقد حضر اللقاء السيد مهند الخطيب المستشار الإعلامي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي/مدير وحدة تنسيق القبول الموحد


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:26

استكمال مختبرات شركة مصفاة البترول الأردنية متطلبات المواصفات الدولية للمشتقات النفطية

12:21

الملكة تنتقد فشل المجتمع الدولي في وقف الحرب على غزة لمدة عامين

12:17

كاظم الساهر يطرب البترا في حفلٍ استثنائي

12:07

الملك لبي بي سي: القوات الدولية ليست هي الجهة لفرض السلام في غزة

11:55

التربية: فرصة أخيرة للتسجيل في الامتحان التكميلي للتوجيهي

11:44

الداخلية المصرية تكشف لغز مقتل أم وأطفالها الثلاثة

11:33

ترامب حول صاروخ بوريفيستنيك الروسي: هم لا يلعبون معنا ونحن لا نلعب معهم

11:26

وزير الخارجية يبحث مع نظيره القطري تطورات الأوضاع في غزة

11:22

امر غالب: أعتذر للكويتيين عن وصف صدام حسين بـالشهيد

11:15

نقابة العاملين بالمناجم والتعدين تشيد بالإنجازات المالية المتميزة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية

11:14

أسئلة النائب الهميسات… أم استجواب النوايا

11:07

دخول معدات مصرية ثقيلة إضافية إلى قطاع غزة

وفيات
وفيات الاثنين 27-10-2025وفيات الأحد 26-10-2025وفيات الجمعة 24-10-2025وفيات الخميس 23-10-2025وفاة نصير العمري في أميركا