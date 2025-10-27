نقابة العاملين بالمناجم والتعدين تشيد بالإنجازات المالية المتميزة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية

وطنا اليوم:أعرب رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين والاسمنت خالد الفناطسة، عن التقدير للنتائج المميزة لشركة مناجم الفوسفات الأردنية بتحقيقها أرباحا صافية بعد الضريبة بلغت 417 مليون و705 الاف دينار مع نهاية الربع الثالث من العام الحالي، وبنسبة زيادة مقدراها 31% مقارنة بذات الفترة من العام 2024.

واكد الفناطسة في رسالتين الى رئيس مجلس إدارة الشركة الدكتور محمد الذنيبات والرئيس التنفيذي للشركة المهندس عبدالوهاب الرواد، أن النتائج المالية للشركة وما رافقها من إنجازات نوعية في مجال الإنتاج والتصدير، ما هي الا انعكاس مباشر لنهج الإدارة الحكيمة والحصيفة في الشركة، والتخطيط الاستراتيجي الناجح والمتابعة الدؤوبة لخطط التطوير والتحديث التي تنتهجها الشركة.

واعرب الفناطسه باسم أعضاء النقابة ورؤساء واعضاء اللجان النقابية، عن الاعتزاز بهذه النتائج المشرفة والتي تحققت بالمتابعة الحثيثة من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وإخلاص العاملين في مختلف مواقع العمل، والحرص المشترك على استدامة العمل والانجاز وتحقيق التميز، والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والوطنية.

كما أكد الفناطسة على أهمية العلاقة التشاركية البناءة والمثمرة بين إدارة الشركة والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، والتي تجسد نموذجا وطنيا في العمل المخلص الجاد والمشترك والمسؤول، الذي يوازن بين صون حقوق العاملين والمساهمة في استقرار ونجاح الشركة وتحقيق الأرباح.