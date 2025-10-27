ما سبب وفاة نجمة تيك توك إيمان أتينزا عن 19 عاما؟

وطنا اليوم:كشفت السلطات في لوس أنجلوس أن نجمة “تيك توك” الفلبينية إيمان أتينزا، البالغة من العمر 19 عامًا، انتحرت في منزلها يوم 22 أكتوبر الجاري، بحسب ما أكده مكتب الطب الشرعي في المقاطعة.

إيمان، واسمها الحقيقي إيمانويل أتينزا، كانت قد انتقلت مؤخرًا إلى لوس أنجلوس لتحقيق حلمها بأن تصبح مؤثرة بارزة في الولايات المتحدة، بعد أن اكتسبت شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بفضل صدقها في الحديث عن الصحة النفسية والتنمر والتحديات الشخصية.

وأعلن والدها، الإعلامي وخبير الأرصاد الجوية الفلبيني المعروف كيم أتينزا، الخبر الحزين عبر منشور مؤثر، فيما عبّرت والدتها فيليسيانا عن ألمها قائلة: “لقد جلبت إيمان الكثير من الفرح والحب إلى حياتنا، وسنظل نتمسك بذكراها المليئة بالتعاطف والشجاعة”.

وكانت إيمان قد تحدثت مرارًا عن معاناتها مع الاضطراب ثنائي القطب والأفكار الانتحارية منذ سن الثانية عشرة، ووصفت حالتها في منشور سابق بأنها “مقاومة للعلاج”، لكنها أبدت أملًا في تجاوز الصعوبات مع اقتراب عام 2025.

وعلى منصة “تيك توك”، جمعت أكثر من مليون متابع وقرابة 50 مليون إعجاب، فيما تجاوز عدد متابعيها على “إنستغرام” 218 ألفًا.

وعُرفت أيضًا بجرأتها في مناقشة القضايا الاجتماعية والسياسية، رغم الانتقادات التي واجهتها في بلدها.

ونعى مركز “سباركل جي إم إيه” للفنانين وفاتها بكلمات مؤثرة، مؤكدًا أنها ستظل “عضوًا عزيزًا في العائلة الفنية”.