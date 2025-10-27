هيئة الاتصالات تطلق مبادرة رياديو البريد وتحتفل باليوم العالمي للبريد

وطنا اليوم:تحتفل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الأربعاء المقبل بيوم البريد العالمي والذي يتخلله إطلاق مبادرة رياديو البريد، وذلك بعد توقف لمدة عامين عن الاحتفال بهذا اليوم نظرا للحرب الإسرائيلية التي كانت قائمة على قطاع غزة، حيث توقفت الهيئة عن الاحتفال بيوم البريد العالمي منذ تشرين الأول 2023.

وبحسب ما ورد فإن الفعالية تهدف لتسليط الضوء على قطاع البريد وإبراز أهمية دور شركات البريد في تقديم الخدمات للمستفيدين بسرعة وجودة عالية.

ويشارك الأردن دول العالم في 9 تشرين الأول من كل عام، احتفالات اليوم العالمي للبريد الذي يمثل الذكرى السنوية لتأسيس الاتحاد البريدي العالمي، والذي جاء هذا العام تحت شعار “البريد في خدمة الإنسان: خدمة محلية، ونطاق عالمي”.

وبخصوص مبادرة “رياديو البريد” أوضحت الهيئة بأن المبادرة التي تطلقها الهيئة تستهدف طلبة الجامعات الأردنية لتعزيز الوعي بأهمية قطاع البريد وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الريادة والابتكار.

ووفقا لتقرير نشرته هيئة تنظيم قطاع الاتصالات يتعلق بإنجازات العام الماضي 2024 فإن مجموع رخص البريد في الأردن 176 رخصة منها 163 مشغل بريد خاص/ محلي و12 مشغل بريد خاص/ دولي ومشغل بريد عام (البريد الأردني).

رئيسة مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لارا الخطيب قالت في تصريح سابق إن الهيئة أطلقت مبادرة رائدة إقليميا تهدف إلى تحفيز الشباب الجامعي على الابتكار في تقديم خدمات بريدية متطورة وتعزيز وعيهم بدور أهمية قطاع البريد، وفتح آفاق جديدة أمامهم في مجالات الريادة والابتكار، وذلك من خلال برامج تدريبية تفاعلية وزيارات ميدانية ولقاءات مع خبراء الصناعة البريدية، بالإضافة إلى تعزيز الريادة والابتكار لخدمات البريد (التوصيل) المقدمة، وخلق فرص عمل ناشئة في القطاع البريدي وبخاصة في ظل النمو المتسارع لقطاع التجارة الإلكترونية، وكذلك تعزيز الممارسات الخضراء الصديقة للبيئة في نماذج الأعمال المبتكرة في قطاع البريد من أجل تمكين الطلبة من استكشاف الفرص المهنية والريادية في القطاع البريدي وتحفيزهم على إطلاق مشاريع خضراء مستدامة في القطاع البريدي، وذلك من خلال تنفيذ برامج عدة في الجامعات الأردنية وهي: برنامج “اسأل الخبير البريدي”، وبرنامج مشروعي الريادي، وبرنامج اليوم الوظيفي.

ويشتمل الاحتفال على إقامة معرض بمشاركة عدد من مقدمي الخدمات البريدية.

سوق البريد في الأردن

ويتكون سوق البريد في الأردن من نوعين من المشغلين اللذين يعملون على تقديم الخدمات البريدية بأنواعها كافة وهما مشغل البريد العام ويتمثل بـ شركة البريد الأردني المملوكة بالكامل للحكومة خلال الوقت الراهن.

كما يوجد مشغل البريد الخاص ويعرف قانون الخدمات البريدية رقم 5 لسنة 2002 وتعديلاته مشغل البريد الخاص على انه أي شخص ينقل بعيثة بريدية خاصة مقابل أجر.

وكان الأردن فاز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي في أيلول الماضي وذلك بتصويت شاركت فيه 192 دولة.

يشار إلى أن التجارة الإلكترونية في المملكة تشهد نموا ملحوظا، إذ ارتفع عدد الطرود الواردة عبر منصات التجارة الإلكترونية في 2023 إلى قرابة 1.7 مليون طرد، بزيادة نسبتها 70 % مقارنة بالعام 2022 بحسب أرقام وزارة الصناعة والتجارة، فيما تشير أرقام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات إلى أن إجمالي عدد البعائث البريدية في الأردن المتداولة دوليا بلغ ما يقارب 2.7 مليون بعيثة في 2024.