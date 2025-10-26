بنك القاهرة عمان
حين يقلق الملك… يطمئن الوطن

12 ثانية ago
وطنا اليوم – قال المحامي أكثم خلف الحدادين ، عضو المجلس الاستشاري لمحافظة مادبا ، ونائب رئيس بلدية مادبا الكبرى الأسبق ، إن ما عبّر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في خطاب العرش السامي اليوم من قلقٍ، ليس خوفاً أو تردداً، بل هو تعبير صادق عن حرصٍ عميقٍ ومسؤوليةٍ تاريخيةٍ تجاه الوطن والمواطن.

وأضاف أن القلق الملكي هو قلق القائد الواعي الذي يرى التحديات بوضوح، ويستشرف الأخطار قبل وقوعها، ليحولها إلى فرص، وليؤكد أن أمن الأردن واستقراره وسيادته خطوطٌ حمراء لا مساومة عليها.

وأكد الحدادين أن كلمات جلالته اليوم حملت رسالة ثقة وعزيمة، تُعيد التأكيد أن الأردن بقيادته الهاشمية سيبقى قوياً صامداً، وأن إرادة الإصلاح والبناء ماضية رغم كل الظروف، لأن الملك لا يخاف… بل يقلق من أجل الوطن ليبقى آمناً وعزيزاً ومهاباً بين الأمم.

 


