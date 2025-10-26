وزير التربية والتعليم والتعليم العالي يلتقي رئيس وأعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية

وطنا اليوم – التقى وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة يوم أمس السبت وفداَ يمثل جمعية عَون الثقافية الوطنية برئاسة رئيس الهيئة الإدارية أسعد ابراهيم ناجي العزام وعدد من أعضاء الجمعية،في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ودعم المبادرات المجتمعية.

وخلال اللقاء أشاد محافظة،بالدور الوطني والثقافي الريادي الذي تضطلع به جمعية عَون الثقافية الوطنية،مؤكدا على أهمية الشراكة بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي معرض حديثه أشار الوزير محافظة إلى أن عدد المدارس في المملكة تبلغ 4093 مدرسة حكومية وخاصة وهي بإزياد،حيث تضم بين صفوفها مليون و600 الف طالب في المدراس الحكومية و67000 طالب في المدارس الخاصة.بينما يبلغ عدد الطلاب اللاجئين 200 الف طالب وطالبة بنسبة تبلغ 10% من مجموع الطلاب في مدارس المملكة.

وأضاف محافظة الى أن أولى وأهم أولويات الوزارة هو المعلم الذي يعتبر الركن الأساسي في العملية التعليمية.ويتعبر تدريب المعلم أولوية في بداية التعيين فيكون معلم مساعد.وحيث أن التدريب مهم جداً للمعلمين لذلك يخضع المعلم لدورة تدريبية قبل الخدمة لمدة عام،حيث تُعقد هذه الدورات في اربع جامعات أردنية هي (اليرموك،الهاشمية،الأردنية،ومؤتة) ولمدة عام دراسي واحد يحصل خلاله المعلم على دبلوم إعداد المعلمين.حيث بدأت الوزارة قبل 3 سنوات بإيفاد 4000 معلم سنوياً.هذا إلى جانب إلى إخضاع 8000 معلم ومعلمة سنوياً للتدريب أثناء الخدمة لمن تقل خدمتهم عن 15 عام.وبعد صدور نظام مهنة التعليم فإن الوزارة تحرص على عدم تعيين من لا يحمل رخصة دبلوم إعداد المعلمين.

ونوه محافظة أن المعلمين حزمة مزايا منها: قطع أراضي،إسكانات،نوادي للمعلمين،سلف مالية، مكرمة معلمين)

أما فيما يتعلق بالمناهج الدراسية فقد أوضح محافظة …. أن عملية تطوير المناهج عملية يقوم بها المركز الوطني لتطوير المناهج وهي عملية مستمرة لا تتوقف عند حد للتحديث وتطوير إستخدام الذكاء الإصطناعي في التعليم لتطوير المناهج.

وفي حديثه عن البيئة المدرسية الأردنية قال محافظة: لقد مرت البيئة المدرسة بظروف إقتصادية صعبة مثل ضغط الأجورات المتزايدة،أزمة اللجوء إذ يوجد في مدارس المملكة طلبة غير أردنيين من 52 جنسية.

وعن التمويل قال محافطة:أنه يوجد لدى الوزارة عدة مصادر لبناء ودعم المدارس منها (تبرعات القطاع الخاص،جمعية البنوك في الأردن،شركة البوتاس،وشركة الفوسفات) ضمن بند المسؤولية المجتمعية.هذا بالإضافة إلى البند الخاص في الموازنة العامة للدولة.والمنح والقروض من المنظمات الدولية والإتحاد الأوروبي،وصناديق الدول العربية (الإمارات العربية،الكويت،وابو طبي) وهذا من شأنه زيادة أعداد المدارس ببناء 500 مدرسة جديدة نظراً للنمو السكاني.

وأضاف محافظة عن مبادرات الوزارة بإستخدام التكنولوجيا الحديثة بالتعليم أن الوزارة انشأت منصة إلكترونية شاملة تتضمن معلومات الطلاب ومنها منصة ذكاء إصطناعي وهي (منصة أجيال التعليمية) التي تم إطلاقها هذه منذ 8 أشهر.وهي منصة تعليمية رقمية تهدف إلى تقديم تجربة تعلم تفاعلية وممتعة للطلاب من سن 5 سنوات إلى 18 عاماً،من خلال محتوى تعليمي عالي الجودة، ومعلمين متميزين،وأنشطة تساعد الطلاب على الفهم والتطبيق وليس الحفظ فق.كما تقدم دورات متخصصة لطلاب الجامعات والمعلمين حديثي التخرج لدعمهم في بناء مسارهم المهني وتنمية مهاراتهم التعليمية والتقنية بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الحديث.حيث نؤمن في وزارة التربية والتعليم أن كل متعلم في أي مرحلة عمرية يستحق أن يتعلم بطريقته في بيئة تشجعه وتدعمه في كل خطوة.

وفي ذات السياق قال محافظة:كما قمنا في الوزارة بتطوير نظام للذكاء الإصطناعي (سراج) وهو عبارة عن منهاج تعليمي للذكاء الإصطناعي يساعد الطالب والمعلم للحصول على الأجوبة،والتحدث باللهجة الأردنية واللغة العربية الفصحى.وسراج هو نتاج المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل برعاية صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله ولي العهد المعظم وبرئاسة رئيس الوزراء وغالبية أعضائه من القطاع الخاص

ونوه محافظة إلى نية الحكومة تعمل على دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بوزارة واحدة وبمسمى جديد (وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية)

كما أكد محافظة على أهمية تطوير التعليم الثانوي بحيث يتم توزيع الطلاب على المسارين المهني والأكاديمي حسب الرغبة والتحصيل الأكاديمي.مؤكداً على ضرورة الإتجاه للتعليم المهني بطريقة جديدة للتخصصات التقليدية وال BETEC وهذا مهم جداً لمواكبتها متطلبات سوق العمل.

أما عن التوجيهي فقد كشف محافظة أن نظام إمتحان شهادة الثانوية العامة لم يتغير منذ إقراره في ستينيات القرن الماضي إلا في عام 2023 … الذي قُسم على عامين يتيح للطالب التركيز على المواد التي تمكنه من دخول التخصص الذي يرغب بدراسته في الجامعة مع التأكيد على أن اللغة الإنجليزية ضمن المستوى المتقدم هي المادة الوحيدة الإجبارية في كافة التخصصات.

وبدوره وفي بداية حديثه قدم رئيس الهيئة الإدارية اسعد ابراهيم ناجي العزام الشكر والتقدير لوزير التربية والتعليم والتعليم العالي الدكتور عزمي محافظة على إجابته طلب جمعية عَون الثقافية الوطنية بعقد هذا اللقاء الهام،معرباً عن تقديره لدعم الوزارة وحرصها على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني في المجال التعليمي،كما إستعرض أبرز المبادرات والبرامج التي تنفذها الجمعية،بما في ذلك تشجيع الشباب على المشاركة في الأنشطة كافة وزرع قيم الإنتماء والولاء والمسؤولية المجتمعية.

ونوه العزام أنه منذ أن كانت جمعية عَون الثقافية الوطنية مجرد فكرة كان له لقاء مع الدكتور عزمي محافظة عندما كان رئيساً للجامعة الأردنية بتاريخ 30-10-2017.

وقال العزام أن الغاية من هذه الزيارة تهدف إلى بناء تشاركية مع وزارة التربية والتعليم العالي وتسهيل مهمة الجمعية للقيا بدورها الوطني بتوعية طلبة المدارس وكليات المجتمع والجامعات بالثقافة الوطنية،والقوانين التشريعات،البيئة،والنقل والمرور.

في حين صرحت الناطق الإعلامي بإسم الجمعية الإعلامية سهير الروسان عقب اللقاء أن هذه الزيارة لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ولقاء معالي الوزير الدكتور عزمي محافظة تأتي من منطلق المسؤولية المجتمعية والدور الهام الذي تقوم به جمعية عَون الثقافية الوطنية في مجال التوعية ونشر الثقافة الوطنية بين الطلبة في مختلف المراحل التعليمية بإعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الناشطة على الساحة المحلية،فهي تمثل ذراعاً قوياً داعماً لمؤسساتنا الوطنية لما تزخر به بوجود بين أعضائها الكثيرين من أصحاب الشهادات العليا والكفاءات والخبرات ليس على المستوى المحلي فحسب وإنما على المستويين الإقليمي والدولي.

وأضافت الروسان،ونظراً لكون جمعية عَون الثقافية الوطنية تضم بين أعضائها عدداً ليس بالقليل من المسؤولين السابقين في القطاعين العام والخاص المتخصصين في المجالات كافة فإن هذا يؤهلها لأن تكون بمثابة بيت خبرة،وهي قادرة على تنفيذ المشاريع ذات العلاقة في التوعية ونشر الثقافة الوطنية، كما أنها تُسخر طاقاتها وتضع كامل إمكانياتها في خدمة مملكتنا الأبية وقيادتنا الهاشمية المظفرة ومؤسساتنا الوطنية وشعبنا الأردني.

وأشارت الروسان إلى أن جمعية عَون تُعظم الإنجاز الوطني وتدعم كل قصة نجاح وتميز سواء على مستوى المؤسسات أو الأفراد،وتسعى لبناء تشاركية حقيقية مع مختلف مؤسساتنا الرسمية على إختلافها المدنية والعسكرية بالإضافة إلى القطاع الخاص،مؤكدة على أن مؤسساتنا الوطنية تزخر بالكفاءات وأصحاب الخبرات.وإنطلاقاً من هذا الدور الوطني الرائد جاءت مبادرة جمعية عَون الثقافية الوطنية بطلب زيارة الوزارات وعقد لقاءات مع السادة الوزراء في حكومة دولة الدكتور جعفر حسان.

وختمت الروسان تصريحها الصحفي بالقول:أن زيارة جمعية عَون الثقافية الوطنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ولقاء الوزير الدكتور عزمي محافظة تأتي إستجابة لتوجهات صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد المعظم بتعزيز ونشر ثقافة العمل التطوعي.

من جهتهم،أثنى أعضاء وفد جمعية عَون الثقافية الوطنية على الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي ووزيرها الدكتور عزمي محافظة وحجم العمل القائم بتطوير العملية التعليمية في مراحلها كافة.معربين عن ثقتهم بالوزارة وبالنهج الذي تتبعه في تنفيذ مشاريعها وفق خطط مدروسة.مقدمين الشكر والتقدير لوزيرالتربية والتعليم والتعليم العالي ووزيرها الدكتور عزمي محافظة على هذا اللقاء الهام الذي بدوره أجاب على مداخلاتهم وإستفساراتهم حول عمل الوزارة والخطط والبرامج والمشاريع التي تعمل على تنفيذها بالتعاون مع مختلف الجهات وعلى وجه التحديد مع جمعية عَون الثقافية الوطنية.

وفي ختام اللقاء،اكد الجانبان على ضرورة مواصلة التنسيق والتواصل بين الوزارة والجمعية لتفعيل أوجه التعاون المشترك،وتطوير مبادرات عملية تسهم في رفع مستوى الثقافة لدى فئة الطلاب.

وقدم العزام للدكتور محافظة بمناسبة هذه الزيارة موسوعة تاريخ الأردن في القرن العشرين من عام 1900-1995 ونسخة أخرى عن كتاب (غربيون في بلاد العرب) وهي من مقتنيات مكتبة جمعية عَون الثقافية الوطنية (مكتبة المؤرخ سليمان الموسى)

وحضر اللقاء من جانب الجمعية إلى جانب رئيس الهيئة الإدارية اسعد العزام كل من:

1- اللواء داود باشا سعدالدين هاكوز/نائب رئيس الهيئة الإدارية

2- السيدة نرجس فضل الدلقموني عضو الهيئة الإدارية

3- العميد عمر جميل عبدالله الزعبي/عضو الهيئة الإدارية/رئيس لجنة المسار الفلسطيني

4- المهندس عبدالرحمن مبارك البدور/عضو الهيئة الإدارية/المدير التنفيذي/المقر الرئيسي عمان

5-الدكتور محمد احمد الحاج/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهية/نائب رئيس أمناء مركز عَون للدراسات والأبحاث

8- الدكتور المحامي عدنان محمد الخشاشنه/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهة/المستشار القانوني

9- الدكتور ماجد محمد عبدالمجيد ابو عرابي/عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهة/عضو مركز عَون للدراسات

10- الدكتور سامر غازي فارس القرعان/ عضو الهيئة الإستشارية والتوجيهة/عضو مركز عَون للتدريب

11- الدكتور عامر جادالله موسى ابو جبله/مدير عام مركز عَون للدراسات والأبحاث

12- المهندس إحسان حنا فيليب فركوح/ عضو هيئة عامة/عضو مركز عَون للتدريب

13-الإعلامية سهير فالح عارف الروسان/الناطق الإعلامي/مقرر اللجنة الإعلامية والثقافية

14-السيدة شهناز عليان محمد الطعاني/عضو اللجنة الإجتماعية

13-المحامية لانا محمد أحمد بني هاني/عضو مركز عَون للتدريب والتطوير والإستشارات

14- السيدة سميره عبدالرؤوف خليفه العوامله/ عضو هيئة عامة/مقرر اللجنة الإجتماعية

15- الدكتورة نانسي محمد الخصاونه/ عضو هيئة عامة/ عضو مركز عَون للتدريب

16- السيدة سماهر بركات ابراهيم الزعبي/ عضو هيئة عامة/ عضو مركز عَون للدراسات.