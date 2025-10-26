الميثاق الوطني: مضامين خطاب جلالة الملك عبّرت عن عمق الانتماء للوطن وثقة جلالته بشعبه الأردني الأصيل

وطنا اليوم – أكد حزب الميثاق الوطني اعتزازه الكبير بما تضمنه خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في افتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة العشرين، من رؤى سامية ومضامين وطنية عبّرت عن عمق الانتماء للوطن وثقة جلالته بشعبه الأردني الأصيل.

وأضاف الحزب في بيان صادر عنه أن جلالة الملك عَبر في خطابه عن القرب من أبناء الوطن، وإيمانه الصادق بقدرة الأردنيين والأردنيات على تجاوز الصعاب وصنع المستقبل بإرادة لا تعرف المستحيل، مؤكّدًا أن القائد يستمد قوته من شعبه، بقوله: «لا يهاب شيئًا وفي ظهره أردني». وهي رسالة سامية تُجسّد وحدة القيادة والشعب الأردني وتعكس معاني الفخر والعزة التي يتصف بها الأردنيون.

وثمن الميثاق الوطني ما أكده جلالته من مضي الدولة الأردنية بثقة في مسارات التحديث الثلاث السياسي والاقتصادي والإداري، وترسيخ العمل الحزبي والبرلماني الملتزم بخدمة الوطن ومصالحه العليا، والاستمرار في بناء المؤسسات القادرة على تحقيق التنمية وتحسين الحياة المعيشية للمواطن.

كما ثمن الميثاق الوطني إشادة جلالة البالغة بـالقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي المصطفوي الذين وصفهم جلالته بأنهم “رجال مصنع الحسين، درعًا مهيبًا” فهم حماة الديار وسياج الوطن، رمز الشرف والتضحية، الذين يجسدون معاني الفداء والانتماء، ويقفون سدًّا منيعًا في وجه كل من يحاول المساس بأمن الأردن واستقراره.

وفي ذات السياق، يعبّر الحزب عن اعتزازه بما تفضل به جلالته من إشادة بدور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حين وصفه بأنه «ابني وابنكم، جند لهذا الوطن»، في تأكيد واضح على تواصل الأجيال في حمل رسالة القيادة الهاشمية، وثقة جلالته بقدرة الشباب الأردني على تحمّل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في بناء المستقبل.

كما أكد الحزب دعمه للموقف الملكي السامي الثابت والراسخ تجاه القضية الفلسطينية والأشقاء في قطاع غزة، ليؤكد جلالته استمرار دعم الأردن لهم بكل الإمكانات، ورفض الانتهاكات في الضفة الغربية، والتشبث بالدور التاريخي للمملكة في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

كذلك أكد حزب الميثاق الوطني أن خطاب جلالة الملك يُمثل خارطة طريق واضحة للعمل الوطني في المرحلة المقبلة، تستوجب من الجميع الالتفاف حول القيادة الهاشمية، والعمل بروح الفريق الواحد لصون أمن الوطن وتعزيز منجزاته وتحقيق تطلعات شعبه العزيز.